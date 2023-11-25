Türkiye Innovation Week Programında İnovasyon Ödülleri Dağıtıldı

Ticaret Bakanlığı ve Türkiye İhracat Meclisi'nin ortaklaşa düzenlediği Türkiye Innovation Week programında 2 farklı kategoride inovasyon ödülleri dağıtıldı. Ödül kazanan proje sahipleri ödüllerini bakanların elinden aldı.

Ticaret Bakanlığı ve Türkiye İhracat Meclisi'nin ortaklaşa düzenlediği ve 3 gündür devam eden Türkiye Innovation Week programının son gününde inovatif projelere ödülleri dağıtıldı. Gerçekleştirilen programa Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, ödül alan proje sahipleri ve vatandaşlar katıldı. Sürdürülebilirlik ve Afet yönetimi kategorilerinde yarışan projeler, İnovatim İnovasyon Yarışması'nda ödüllerini bakanların elinden aldı. 10. yılını dolduran Türkiye Innovation Week programında ödül kazanan 10 projeye toplamda 600 bin lira hediye edildi.

" Türkiye Yüzyılı'nda yolumuza güçlü şekilde devam edeceğiz"

Programda konuşan Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak, "Ülkemiz gelişiyor, güçlü bir Türkiye var, yapılan sanayi ve inovasyonu Sayın Bakanımıza bıraktım. Ben biraz daha Türkler ne yapmalı, Çılgın Türkler nasıl olur? Onu anlatmaya çalıştım. Hayat böyle, biz Çılgın Türkleriz, her şeyi yaparız. Biz kendimize güveniriz, biz hayatı severiz. Bizim enerjimiz yüksek, umudumuz var. Sayın Cumhurbaşkanımızın önderliğinde, Türkiye Yüzyılı'nda yolumuza güçlü şekilde devam edeceğiz. Bu coğrafyada güçlü olacağız. Gençlerimize güveniyoruz, mühendislerimize, doktorlarımıza güveniyoruz. İhracatçılarımıza, iş adamlarımıza güveniyoruz. Bu yüzyıl, Türkiye Yüzyılı olacak ve şunu söylüyorum inovasyona devam, hayata devam, enerjiye devam, bu ülkeyi sevmeye devam. Bu coğrafyada güçlü olacağız, ülkemizi seviyoruz, sizi seviyoruz, milletimizi seviyoruz. Sizlere güveniyoruz. Sporda da başarılar var, Avrupa Futbol şampiyonasında genç ve enerjik Milli takımımızın başarılarını Almanya'da izlemeye devam ediyoruz. Voleybolcularımızı olimpiyatlarda izlemeye devam ediyoruz. İnovasyon haftanız kutlu olsun, araştırmaya, geliştirmeye devam. İHA'larla, SİHA'larla Türk mühendisleriyle yapay zekayla, uzmanlarla, mühendislerle sizleri seviyoruz" dedi. - İSTANBUL