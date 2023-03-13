Son 15 yılda Türkiye'de en çok satan arabaları sizin için listeledik. İşte Türkiye'de en çok satılan otomobiller listesi.

Ülkemiz dünya geneline de bakıldığında otomobil piyasası olarak oldukça özel bir konumda. Hatta yapılan araştırmalar Türk insanının otomobil sevgisinin yüksek olduğunu gösterdi. Ülkemizde birçok yerli ve yabancı markanın üretim tesisi de bulunmakta. Ayrıca son çıkan haberlere göre de 5 farklı markanın hafif ticari üretimi de ülkemizde olacak. Peki son 15 yılda Türkiye'de en çok satılan otomobiller hangileri? İşte bu sorunun cevabı listemizde.

Son 15 yılda Türkiye'de en çok satılan otomobiller!

Türkiye de son 15 yılda trafiğe kayıtlı araç sayısı yüzde 164 artış gösterdi. Geçtiğimiz yıl ise 534 bin 787 adet aracın trafiğe kaydı yapıldı. Bu araçların renk dağılımında da ilginç bir oran var. 2022 yılında satılan araçların neredeyse yarısı beyaz renkli. Bugünkü listemizdeyse son 15 yılda Türkiye'de en çok satılan otomobil markalarını listeledik.

1- Fiat

Geçtiğimiz yıl 31 bin 130 adet satış yapan Fiat son yıllardaki satış birinciliği ile son 15 yılda Türkiye'de en çok satılan markalar listesinde 1. sırada. Fiat ezber bozan sedan sloganıyla satışa sunduğu Egea modeli sayesinde bu başarıyı yakaladı. Egea öncesinde birinciliği Renault alıyordu.

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2- Renault

Listenin 2. sırasındaysa tahmin edilen bir marka Renault geliyor. Özellikle uygun fiyatlı otomobilleriyle öne çıkan marka geçen yıl 29 bin 571 adet araç satışı yaptı. Marka daha önceki senelerde bu sayıdan daha fazla satış yapıyordu. Ancak çip krizi ve vergi oranlarının yüksek oluşu Fransız üreticiyi de etkiledi. Renault'un satış rakamlarının büyük çoğunluğunu yerli üretim Clio ve Megane modelleri oluşturuyor.

3- Volkswagen

Alman markası listeye 3. sıradan giriş yaptı. Özellikle 2015-2017 yılları arasında oldukça rağbet gören Volkswagen geçtiğimiz yıl ülkemizde 16 bin 543 adet araç sattı. Markanın 15 yıllık geçmiş satış oranlarıysa onu listede 3. sıraya aldı. Sevilen modeli Passat, Golf ve 2017 yılından sonra satışı biten Jetta modeli satış rakamlarının büyük çoğunluğu oluşturuyor.

4- Hyundai

Koreli üretici Hyundai, Türkiye'de en çok satılan otomobiller listesinde 4. sıraya sahip. Marka aradan geçen uzun yıllarda Accent, Accent Blue, Elantra, i20 ve i30 gibi Türk insanının oldukça sevdiği modeller piyasaya sürdü. Marka geçen yıldan itibaren de elekrikli otomobillerini de ülkemizde satışa sundu. 2022 yılındaysa 15 bin 970 adet araç sattı.

5- Ford

Listemizin 5. ve sonrası Ford'a ait. Marka son yıllarda düzenli olarak artış gösteren bir grafiğe sahip. 2022 yılında Volkswagen ve Hyundai'den daha fazla satarak 20 bin 308 adet araç sattı. Ancak bu oran son 15 yılda Türkiye'de en çok satılan otomobiller listemizdeki yerini yükseltmedi. Marka satışlarını aynı şekilde korumaya ve yükseltmeye devam ederse önümüzdeki senelerde konumunu yükseltebilir.

Peki siz ne düşünüyorsunuz? Sizce bu markaların en çok satmalarının sebebi ne? Yorumlarınız bekliyoruz!