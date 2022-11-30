Türkiye'de emsal OnlyFans davası! Ünlü isim hapse girebilir

Bugün, emsal karar niteliği taşıyabilecek OnlyFans davası Türkiye'nin gündemine oturdu. Merve Taşkın isimli sosyal medya fenomeni sosyal medya platformlarından yaptığı paylaşımda, OnlyFans kullandığı için hakkında TCK Madde 226/2'den müstehcenlik suçlamasıyla dava açıldığını ve hapis cezasıyla karşı karşıya olduğunu söyledi.

Merve Taşkın, OnlyFans yüzünden hapis cezasıyla karşı karşıya!

Merve Taşkın isimli sosyal medya fenomeni son dönemde OnlyFans platformu üzerinden yetişkinlere yönelik yaptığı paylaşımlar ile gündeme geliyordu. Bugün ise paylaştığı fotoğraflardan dolayı kendisine müstehcenlik suçlamasıyla dava açıldığını söyledi.

Geçtiğimiz dönemde de Amsterdam ziyareti sırasında Instagram hesabında paylaştığı fotoğraflar nedeniyle 5 ay hapis cezası aldığını ve 5 yıl boyunca suç işlememesi karşılığında verilen mahkumiyet hükmünün kalkacağını, ancak OnlyFans davasında suçlu bulunması halinde hapse gireceğini söyledi.

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Bu paylaşımın ardından bir Twitter kullanıcısı da geçtiğimiz ağustos ayının sonunda Merve Taşkın'ın OnlyFans kullanımı ve paylaşımları üzerine CİMER'e yaptığı başvuruyu paylaşarak kendisinin şikayet ettiğini söyledi.

Yapılan şikayette ve müstehcenlik suçlamasının içerisinde şunlar da bulunuyor:

OnlyFans kullanıcıları vergisiz haksız kazan sağlıyorlar

Müstehcenlik ve fuhuşa teşvik

Yüksek gelir nedeniyle topluma güzelleme yapılması ve meşrulaştırıp özendirilmesi

Puhahahsha ZORT pic.twitter.com/McxsWzHned — doğmatiko (@namsugod) November 29, 2022

Taşkın'ın geçtiğimiz dönemde OnlyFans güzellemeleri yaparak buradan kazandığı parayla lüks içinde yaşadığını ve kendisi gibi platformda yetişkin içerikleri paylaşmayanların hayatları boyunca fakir kalacağını söylediği gönderiler de tekrar gündem oldu.

Buna ek olarak, Merve Taşkın vergiden kaçma, haksız kazanç ve müstehcenlik suçlamalarını reddetmiyor. Aksine Twitter üzerinde yaptığı paylaşımlarda "kıskanç insanların" ve "şikayet edenlerin" amaçlarına ulaştığını söyleyerek onlara sitem ettiğini görüyoruz.

Tabii bu dava yalnızca Merve Taşkın'ı kapsamayacak. Zira suçlu bulunması halinde Türkiye için bir emsal karar niteliği taşıyacak. Dolayısıyla OnlyFans üzerinden yetişkin özel içerikleri paylaşan ve buradan vergisiz gelir elde eden kişiler de gelecek dönemde aynı şekilde yargılanabilecek.

Fakat bu platformun yalnızca +18 içeriklere sahip olmadığını, dolayısıyla üye olan veya farklı paylaşımlar yapan kişilerin gelir vergisi benzeri konular haricinde etkilenmeyeceğini belirtelim. Şu an için davanın sonuçlanması bekleniyor.

Bir bilgi daha edindim. Bu sitenin kayıtlı üye sayısı, dünya genelinde 150 milyon imiş ?? Kamuoyuna yansıyan bilgilere göre içeriklerin ağırlıklı kısmı, yetişkinlere özelmiş. Az da olsa müzik ve spor eğitimi veren de varmış. İlginç bir durum. Bakalım ne olacak ?? — Hakkı Alkan (@hakki_alkan) November 30, 2022

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