Turkcell, Gaming İstanbul'a sponsor oldu

Turkcell'in bulut tabanlı oyun platformu NVIDIA GeForce NOW powered by GAME+, Gaming İstanbul'da sponsor olarak yer alacak. Etkinlikte ziyaretçilere hediye aboneliklerden oyuncu aksesuarlarına çeşitli sürprizler sunulacak. Ayrıca NVIDIA GeForce NOW powered by GAME+'ı deneyimleyenler, 650'den fazla oyunu Türkiye'deki sunucular üzerinden akıcı bir şekilde oynayabilecek.