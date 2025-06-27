Türk Telekom Siber Güvenlik Kampı Başvuruları Başladı

TÜRK Telekom, siber güvenlik uzmanı ihtiyacını karşılamaya yönelik her yıl düzenlediği Siber Güvenlik Kampı için bu yıl da başvuru sürecini başlattı. Siber güvenlik alanında kendini geliştirmek isteyen genç yetenekler için kamp, bu yıl 11-29 Ağustos tarihleri arasında online ve yüz yüze eğitimlerle gerçekleştirilecek. Kampa başvurular 2 Temmuz'a kadar devam edecek.

Türk Telekom, Gelişim Üssü çatısı altında düzenlediği Siber Güvenlik Kampı ile genç yeteneklere deneyim odaklı öğrenme, yenilikçi iş alanlarına dair bilgi edinme, sektör profesyonelleriyle bir araya gelme fırsatları sunuyor. Siber güvenlik alanında kendini geliştirmek isteyen gençler için konusunda uzman eğitimcilerin katılımıyla düzenlenecek Türk Telekom Siber Güvenlik Kampı, 11-29 Ağustos tarihleri arasında gerçekleşecek.

Siber güvenlik alanında genç yeteneklere ulaşmak ve bu alandaki insan kaynağı ihtiyacını karşılamak amacıyla 2020'den bu yana Siber Güvenlik Kampı düzenleyen Türk Telekom, 6'ncı dönem için başvuru sürecini başlattı. Siber güvenlik alanına ilgi duyan, aktif olarak çalışmayan ve staj yapmayan lisans 3. ve 4. sınıf öğrencilerinin başvurabildiği kampta katılımcılar, 10 gün boyunca online ve yüz yüze olacak şekilde; teknik ve uygulamalı eğitimlerle, kişisel ve mesleki gelişimi destekleyecek eğitimler alacak.

Geleceğin siber kahramanlarına uygulamalı eğitimler verilirken kamp sonunda yapılacak yarışmada, dereceye giren katılımcılar ise ödüllendirilecek. Kampta başarılı olan katılımcılar ayrıca Türk Telekom'da kariyer fırsatı yakalayacak. Türk Telekom Siber Güvenlik Kampı web adresi üzerinden 2 Temmuz'a kadar devam edecek.

'GENÇ YETENEKLERE GELİŞİM İMKANI SUNUYORUZ'

Türk Telekom İnsan Kaynakları Genel Müdür Yardımcısı İskender Bayrak, "Türkiye'nin en çok istihdam sağlayan markalarından biri olarak, teknolojiyi üretmekle kalmıyor; onu güvenli bir şekilde sürdürülebilir kılacak insan kaynağını da yetiştirmeyi amaçlıyoruz. Eğitim ve deneyim fırsatlarıyla dolu bu kampta; siber saldırı, savunma, kriptoloji ve tersine mühendislik gibi kritik konuların yanı sıra geleceğin yetkinlikleri için akıllı beceriler odağında da genç yeteneklere gelişim imkanı sunarken; dijital dünyanın geleceğini şekillendirmelerine olanak sağlıyoruz. Geleceğin yenilikçi iş alanlarıyla ilgili kariyer fırsatları da sağlamayı hedeflediğimiz Siber Güvenlik Kampı'nı, bu yıl altıncı kez gerçekleştirecek olmaktan mutluluk duyuyoruz" dedi.