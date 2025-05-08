Türk milyarder 'Komşu'da tıka basa yedi içti, gelen hesaba şaşırdı

Sık sık spor organizasyonlarına katılan bu anlarını sosyal medyada paylaşan Yemeksepeti'nin kurucusu ve eski CEO'su Nevzat Aydın, bu kez Yunanistan'a gitti. Panathinaikos-Anadolu Efes basketbol maçını izleyen Aydın,Atina'da yediği yemeğin adisyonunu paylaştı. 5 kişi deniz ürünleri yiyen Aydın ve arkadaşları toplam 115 euro hesap ödedi.

"5 KİŞİ TIKA BASA YEDİK"

Atina'da bir restoranda arkadaşlarıyla birlikte yemek yiyen Aydın, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "5 kişi tıka basa yedik. Karides, kalamar, ahtapot - sadece ben 6 tane kola içtim. Bu da gelen hesap." ifadelerini kullanarak 115 Euro'luk fatura paylaştı.

Aydın'ın paylaşımı sosyal medyada gündem oldu. Bazı kullanıcılar Yunanistan'daki fiyatların Türkiye'ye kıyasla uygun olduğunu belirtti.