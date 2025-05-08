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Türk milyarder 'Komşu'da tıka basa yedi içti, gelen hesaba şaşırdı

Türk milyarder 'Komşu'da tıka basa yedi içti, gelen hesaba şaşırdı
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Yemeksepeti'nin kurucularından iş insanı Nevzat Aydın, Yunanistan'da gittiği bir restoranda ödediği hesabı paylaştı. 5 kişilik yemek için 115 euro yani 5 bin lira hesap ödeyen Aydın, "5 kişi tıka basa yedik. Karides, kalamar, ahtapot - sadece ben 6 tane kola içtim. Bu da gelen hesap" diyerek adisyonu paylaştı.

Sık sık spor organizasyonlarına katılan bu anlarını sosyal medyada paylaşan Yemeksepeti'nin kurucusu ve eski CEO'su Nevzat Aydın, bu kez Yunanistan'a gitti. Panathinaikos-Anadolu Efes basketbol maçını izleyen Aydın,Atina'da yediği yemeğin adisyonunu paylaştı. 5 kişi deniz ürünleri yiyen Aydın ve arkadaşları toplam 115 euro hesap ödedi.

"5 KİŞİ TIKA BASA YEDİK"

Atina'da bir restoranda arkadaşlarıyla birlikte yemek yiyen Aydın, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "5 kişi tıka basa yedik. Karides, kalamar, ahtapot - sadece ben 6 tane kola içtim. Bu da gelen hesap." ifadelerini kullanarak 115 Euro'luk fatura paylaştı.

Aydın'ın paylaşımı sosyal medyada gündem oldu. Bazı kullanıcılar Yunanistan'daki fiyatların Türkiye'ye kıyasla uygun olduğunu belirtti.

Türk milyarder 'Komşu'da tıka basa yedi içti, gelen hesaba şaşırdı

Türk milyarder 'Komşu'da tıka basa yedi içti, gelen hesaba şaşırdı

Kaynak: Haberler.com / Teknoloji
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Yorumlar (24)

Haber YorumlarıHarun EROĞLU:

Ne yazıkki Türk toplumu olarak tüm değerlerimizi kaybettik. Para hırsı gözümüzü kör etti, ahlakımızı kaybettirdi

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Haber YorumlarıUzman:

orada ülkeyi ekonomistler yönetmiyor ondan :)

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Haber YorumlarıAlp AY:

AFİYET OLSUN BİDE ŞÖYLE BAK YUNANİSTAN DA MİLYARDER OLABİLİRMİYDİN NOLURSA OLSUN ÜLKENİZİ KARALAMAYIN ÖZELLİKLE TURİZM İÇİN EMEK VEREN YATIRIMCI ÇALIŞAN NİCE İNSANIMIZ VAR ÜLKEMİZİN EKMEĞİNİ YİYİP ÜLKEYE EKONOMİK KATKI SAĞLAMAYAN VS SEBEBLER İLE BAHANE ÜRETEN GÖZ ÖNÜNDEKİ İNSANLAR İMKANINIZ VAR CANINIZ NERDE İSTİYORSA ORDA YAŞAYIN

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Haber YorumlarıHasan Turk:

Artik imanin ve islamin sarti 1....akp oy ver gerisi caiz suru bu kafada.

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Haber YorumlarıMaraşlı:

Elin reklamını yapma nevzat aydın, senin sitende yemekler ateş pahası, önce kendini düzelt

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Haber YorumlarıDağıstan:

6 cola nedir ya , şeker yğklemesi yapmışsınız

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Haber YorumlarıKadir Yılmaz:

5 lahmacun parası

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Haber YorumlarıMuhahayt Muhahaytoğlu:

Türkiye'de ekonomik dengeleri bozan yegane husus, kara paradır. Nereden buldun yasası aktif hâle getirilip, herkese eşit ve adil şekilde tatbik edilmediği sürece paranın bereketi olmayacak. Haram her zaman helali kovar ve bereketini kaçırır. Bunu sakın unutmayın.

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Haber YorumlarıArif İnanç:

Sonlarını ke dileri hazırlayan turizm ve restoranlar az kaldı görecekler..yabancilara 500tl. Bizlere 5 bin tl. Şimdi avuçlarını yalama zamanı. Herkes komşulara gidecektir. BEKLEYIP görelim. Ama ağlamaya başlayın. Devlet nerde diye.

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Haber Yorumlarıtayfun najim:

115 £ 5 kışlık normaldir bence. uygundur

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