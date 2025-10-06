Türk İşi VIP Dizayn, Hyundai'nin Koreli Mühendislerini Şaşkına Çevirdi

Global otomotiv devlerinden Hyundai'nin üst düzey mühendislerinin Türkiye ziyareti, beklenmedik bir VIP araç iç dizaynı başarısının ortaya çıkmasına yol açtı. Türkiye'deki bir iş ortağının müşteri karşılama aracı olarak kullandığı özel bir Hyundai Staria'yı gören Koreli heyet, aracın ultra lüks ve yenilikçi dönüşümüne kelimenin tam anlamıyla hayran kaldı. Bu uluslararası dikkat çeken tasarımın mimarı ise, İstanbul merkezli Fly Vip Teknoloji A.Ş. oldu.

Tesadüfen Keşfedilen Mükemmellik

Hyundai heyeti, görüşmeler için geldikleri firmanın kendilerini ağırladığı Staria modelinin standart olmadığının hemen farkına vardı. Araç içindeki detaylar, kullanılan malzemeler ve kusursuz işçilik, heyetin ilgisini hızla çekti. Görülen tasarımın, ticari bir aracı birinci sınıf bir makam aracı ve mobil ofis e dönüştürme potansiyelini gözler önüne sermesi, Koreli mühendisleri şaşkınlığa uğrattı. Tasarımın sahibini öğrenmek isteyen heyet, derhal Fly Vip Dizayn'ın iletişim bilgilerini talep etti.

Hyundai'nin Ar-Ge ekibinden kıdemli mühendis YongJan Alex, ilk izlenimlerini ve duydukları hayranlığı dile getirdi:

"Bu Staria VIP Dizaynı'nın uygulama kalitesi, fabrika çıkışı özel bir seriden farksızdı. Her dikiş, her ahşap panel, muazzam bir hassasiyetle yerleştirilmişti. Bir Türk firmasının, global standartların ötesinde bir VIP araç iç dizaynı yapabilmesi, bizi hem şaşırttı hem de çok heyecanlandırdı. Fly Vip Dizayn'ın Staria'ya kattığı değer, sadece bir dönüşüm değil, aynı zamanda yaratıcı bir mühendislik örneği."

Fly Vip Atölyesi: Uzmanlığın Merkezi

Koreli heyet, vakit kaybetmeden Fly Vip Teknoloji A.Ş.'nin İstanbul'daki atölyesini ziyaret ederek, bu başarının arkasındaki süreci bizzat gözlemledi. Fly Vip Dizayn ekibi tarafından karşılanan mühendisler, atölyedeki düzeni, temizliği ve kullanılan profesyonel ekipmanları da takdir etti.

Ziyaret sırasında, mühendislerin özellikle incelediği ve kendi Staria modellerine entegre etmek istedikleri kilit özellikler şunlardı:

1. Masajlı, Isıtmalı ve Soğutmalı Makam Koltukları

Fly Vip Dizayn'ın Staria için özel olarak tasarladığı lüks koltuklar, sadece ergonomik konfor sunmakla kalmıyordu. Entegre masaj, ısıtma ve soğutma fonksiyonları sayesinde, uzun seyahatlerin yorgunluğunu minimize ediyordu. Mühendisler, bu koltukların Mercedes veya BMW'nin üst segment makam araçlarındaki konfor seviyesini yakaladığını belirterek hayranlıklarını gizleyemedi. Koltukların elektrikli ayar mekanizmaları ve yüksek kaliteli deriden yapılan döşemeleri, uygulanan işçiliğin kalitesini gösteriyordu.

2. Galaksi Aydınlatma Tavan ve Akustik Mükemmeliyet

Aracın tavanına uygulanan galaksi aydınlatma (Yıldız Tavan), iç mekana huzur ve görsel bir zenginlik katıyordu. Siyah Alcantara üzerine el emeği ile yerleştirilen fiber optik yıldızlar, farklı renk ve yoğunluk seçenekleriyle yolculara kişiselleştirilmiş bir atmosfer yaratma imkanı sunuyordu. Ek olarak, araç genelinde kullanılan 10mm kalınlığındaki kauçuk üzeri alüminyum folyolu izolasyon malzemesi sayesinde dış gürültü kesilerek, araç içi sessizlik ve ses kalitesi maksimum seviyeye çıkarılmıştı.

3. Fonksiyonel ve Estetik Mobil Ofis Detayları

Fly Vip Dizayn, Staria'nın ticari kökenini tamamen unutturan, yüksek işlevselliğe sahip detaylara imza atmıştı. Yan trimlere gizlenmiş elektrikli masalar, entegre cep ve bardaklıklar, orta konsolda yer alan Nespresso makinesi ve mini buzdolabı gibi donanımlar, aracı tam teşekküllü bir mobil ofis e dönüştürüyordu. Koreli mühendisler, özellikle bu pratik ve estetik çözümlerin, Staria VIP Dizaynı'nın ticari başarısını katlayacağını belirttiler.

Sonuç: Türk Tasarımı Global Pazara İlham Veriyor

Fly Vip Teknoloji A.Ş.'nin bu uluslararası başarısı, lüks araç iç dizaynı ve Staria VIP Dizaynı konularında Türk firmalarının geldiği noktayı tescilliyor. YongJan Alex ve heyeti, Fly Vip ekibine tebriklerini sunarak, gelecekteki Hyundai modellerinde bazı estetik detayları kullanmak üzere ilham aldıklarını doğruladılar. Fly Vip Dizayn, tecrübesi ve yenilikçi yaklaşımlarıyla, sadece Türkiye'deki değil, global pazardaki VIP araç trendlerine de yön vermeye devam ediyor.