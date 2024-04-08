Tunçmatik Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Özer'den enerji sektörü ve yerli üretim hedefleri hakkında önemli açıklamalar

Geçtiğimiz günlerde enerji çözümleri ve yenilikçi teknolojilerin ön plana çıktığı bir etkinlik düzenlendi. Enerji sektöründe yaşanan gelişmeler ve Türkiye'nin yerli üretim hedefleri etkinlikte geniş bir şekilde ele alındı. Tunçmatik'in yeni ürünlerini ve hedeflerini Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Özer'den dinledik.

Güneşten gelen elektrik ile otomobil şarj etmek!

SDN Kurucusu Hakkı Alkan'ın etkinlikte Tunçmatik Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Özer ile yaptığı özel bir röportaj da büyük ilgi gördü. Özer, Tunçmatik'in 1969'da kurulduğunu ve o günden bu yana elektrik enerjisi üzerine çalıştıklarını belirtti. Şirketin günümüzde, elektrikli araç şarj istasyonları ve güneş enerjisi gibi alanlarda çözümler sunduğunu ifade etti. Özellikle, yerli üretim konusunda önemli adımlar attıklarını ve araç şarj cihazlarının Türkiye'de seri üretimine başladıklarını vurguladı.

Özer ayrıca, sektörün geleceğine ilişkin beklentilerini de paylaştı. Özellikle, evlerde enerji üretiminin ve yönetiminin önem kazandığını belirterek, gelecekte akıllı evlerin ve enerji yönetimi sistemlerinin daha yaygın hale geleceğini söyledi.

Enerji sektöründe yaşanan bu gelişmelerin yanı sıra, insan kaynağının da önemli olduğuna dikkat çekti. Tunçmatik olarak, genç mühendisleri yetiştirmeye önem verdiklerini ve bu konuda çeşitli imkanlar sunduklarını ifade etti. Etkinlik boyunca enerji sektöründeki yeniliklerin ve yerli üretim hedeflerinin vurgulanması, Türkiye'nin enerji alanındaki gelecek planlarına dair önemli ipuçları sunuyor.