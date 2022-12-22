Tüm dünyadaki Bayraktar TB2 sayısı! Hangi ülkeler aldı? [Aralık-2022]

Baykar tarafından 2014 yılından günümüze kadar üretilen Bayraktar TB2 SİHA'lar satış rekoru kırdı. İşte Bayraktar TB2 alan ülkeler...

Baykar tarafından üretilen Bayraktar TB2 İHA ve SİHA'lar tüm dünyadan talep görüyor. Her geçen gün bu hava araçlarını satın alan ve almak isteyen ülke sayısı giderek artıyor. Biz de şu ana kadar açıklanan tüm verileri sizlerle paylaşıyoruz. İşte Bayraktar TB2 alan ülkeler…

Bayraktar TB2 alan ülkeler! Kaç adet Bayraktar TB2 üretildi?

Baykar firması 2022 yılı içerisinde 1 milyar doları aşan bir gelire ulaştı. Tabii bu meblağın büyük bir bölümü ihracattan geliyor. Zira şirket yöneticileri yapılan üretimin yüzde 90 ila 95'lik kısmının yurt dışına satıldığını açıkladı.

Bu da kabaca bir tahminde bulunacak olursak; Bayraktar Akıncı'yı ve TB'nin yurtiçi satışını bir kenara ayırdığımız zaman 160-170 adet arası Bayraktar TB2 üretimi ve satışı gerçekleştiğini bize söylüyor. Bu sayıyı da geçtiğimiz yılın verileriyle birleştirdiğimiz zaman yurt dışına ±250 adet ihraç edildiğini söyleyebiliriz.

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Türkiye'de ise Türk Silahlı Kuvvetleri, Türk Deniz Kuvvetleri, Emniyet Genel Müdürlüğü, Jandarma Genel Komutanlığı, Orman Genel Müdürlüğü ve Sahil Güvenlik Komutanlığı tarafından aktif şekilde kullanılan ±300 adet Bayraktar TB2 bulunuyor.

Aralık 2022 itibariyle Avrupa'dan Afrika'ya ve Asya'ya kadar toplamda 27 ülkeye Bayraktar TB2 ihraç edildiği açıklandı. Bununla birlikte Bayraktar Akıncı satın alan ülke sayısı da 5'e yükseldi. Detaylar aşağıdaki tabloda yer alıyor.

İşte Bayraktar TB2 alan ülkeler:

Katar: 2 filo, ±6 adet.

Ukrayna: En az 17 filo, ±50 adet.

Azerbaycan: En az 2 filo, 12 adet olduğu düşünülüyor. Tam sayısı açıklanmadı.

Libya: Halife Hafter ile barış öncesinde bilinmeyen sayıda ihraç edildi.

Türkmenistan: Bilinmeyen sayıda ihraç edildi.

Fas: 4 filo, ±13 adet.

Kırgızistan: İlk teslimat Aralık 2021'de gerçekleşti. Ancak sayısı bilinmiyor.

Nijer: 2 filo, ±6 adet.

Etiyopya: En az 2 filo, ±6 adet.

Pakistan: Sayısı tam bilinmese de Pakistan en az birer filo TB2 ve Akıncı aldığını doğruladı.

Tacikistan: Bilinmeyen sayıda ihraç edildi.

Polonya: 8 filo, ±24 adet.

Cezayir: Bilinmeyen sayıda ihraç edildi.

Somali: Bilinmeyen sayıda ihraç edildi. Aktif kullanımda olduğu biliniyor.

Irak: Bilinmeyen sayıda ihraç edildi.

Litvanya: Ukrayna'ya göndermek için 1 adet satın aldı.

Cibuti: Bilinmeyen sayıda ihraç edildi.

Burkina Faso: 2 filo, ±5 adet.

Togo: Bilinmeyen sayıda ihraç edildi.

Bangladeş: Bilinmeyen sayıda ihraç edildi.

Arnavutluk: 1 filo, 3 adet.

Birleşik Arap Emirlikleri: 40 filo, ± 120 adet

Romanya: 6 filo, 18 adet

Not: Bayraktar TB2 satın alan 4 ülkenin adı açıklanmadı.

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