TÜBİTAK, Türkiye'nin Eureka dönem başkanlığı toplantısını gerçekleştirdi

Türkiye Bilimsel ve Teknolojik Araştırma Kurumu (TÜBİTAK) koordinasyonunda yürütülecek olan Türkiye'nin Eureka dönem başkanlığı kapsamındaki ilk genel kurul toplantısı gerçekleşti.

1 Temmuz 2023 ile 30 Haziran 2024 tarihleri arasında yürütülecek olan Türkiye'nin Eureka dönem başkanlığı görevi kapsamında Ankara'da bir otelde ilk genel kurul ve yüksek seviyeli grup toplantısı gerçekleşti. Toplantıya Eureka Dönem Başkanı İsmail Doğan, Eureka üyesi ülkelerin temsilcileri ile Eureka sekretaryası yöneticileri ve çalışanları katıldı. TÜBİTAK ev sahipliğinde Ankara'da gerçekleştirilen organizasyonda Eureka'nın yönetimsel ve stratejik hususlardaki gündem maddeleri tartışıldı.

TÜBİTAK Başkan Yardımcısı ve Eureka Dönem Başkanı İsmail Doğan; Eureka'nın dünyanın en büyük kamu AR-GE ve inovasyon ağı olduğunu ifade ederek, "Türkiye'nin kurucu üyelerinden birisi olduğu ağın şu anda 47 üye ülkesi var. Türkiye aslında 1985'teki kuruluşundan beri Eureka'da en aktif proje geliştiren ve projelerdeki fonlamalardan yararlanan ülkelerden bir tanesi. Cumhuriyetimizin 100'üncü yılında üçüncü kez Eureka'daki dönem başkanlığını yürütüyoruz. 1 Temmuz'da aldığımız dönem başkanlığı görevine önümüzdeki haziran ayının sonuna kadar devam ettiriyor olacağız. Bu kapsamda üç tane network toplantısı bir tane de küresel inovasyon zirvesi gerçekleştireceğiz. Haziran ayında gerçekleştireceğimiz küresel inovasyon zirvesi sonrasında dönem başkanlığımızı Kanada ve Almanya devrediyor olacağız. Bu kapsamdaki 3 network toplantımızın ilkini Ankara'da yarın ve perşembe günü gerçekleştireceğiz. İki gün sürecek olan bu etkinlikte Eureka'nın uzun dönemli stratejik konularının tartışılacağı ve strateji kararların alınacağı üst düzey grup toplantılarını gerçekleştireceğiz. İkinci gün sonunda yapacağımız genel kurul toplantımızla birlikte network toplantımız sona erecek. Nisan ayında ikinci network toplantımızı İzmir'de, üçüncü network toplantımızı da haziran ayında İstanbul'da gerçekleştiriyor olacağız" dedi.

'47 ÜLKEDEN OLUŞAN BİR AĞ'

Eureka'nın amaçlarını anlatan dönem başkanı Doğan şöyle konuştu:

"Eureka sivil alanlarda, sınırların ötesinde işbirlikleriyle AR-GE inovasyon yapılmasına ve bu AR-GE inovasyonun ülkelerin gelişmişlik düzeyinin artırılması, ekonomik refah düzeyinin yükseltilmesi ve şu anda hepimizin tecrübe ettiği, küresel krizlerle iklim krizi başta olmak üzere küresel zorluklarla mücadele etme noktasında inovatif ve gerçekten insanların karşılaşmış olduğu bu sorunları aşmamızı sağlayacak çözümler geliştirilmesi yönünde projeleri hedefliyor. Bu projelerden çok sayıda proje, ağın kuruluşundan bu yana hayata geçmiş durumda. Fakat günümüzde bu zorluklar her geçen gün artıyor ve dolayısıyla burada daha çok çabayı da birlikte sarf etmek zorundayız. Eureka 47 ülkeden oluşan bir ağ ve farklı ülkelerden farklı çözüm kabiliyetleri, yetenekleri olan firmaları, paydaşları bir araya getirerek daha kapsayıcı ve bizim sorunları daha rahat aşmamızı sağlayacak çözümlerin şekillenmesinde katkı sağlayan bir yapı."

Türkiye daha önce 1998-1999 ve 2012-2013 yılları arasında olmak üzere iki kez Eureka dönem başkanlığı görevini yürüttü.