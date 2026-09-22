TÜBİTAK, BTÜ'nün gıda atıklarından ambalaj geliştirecek projesine destek verdi

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Bursa Teknik Üniversitesinin (BTÜ), gıda sanayi atıklarını değerlendirerek çevre dostu ambalaj malzemeleri geliştirmeyi amaçlayan projesi TÜBİTAK'tan destek almaya hak kazandı.

Üniversiteden yapılan açıklamaya göre, BTÜ'de yürütülecek "Gıda Endüstrisi Atığı ve Kalsiyum Silikat Minerali ile Zenginleştirilmiş Biyobozunur Polimer Esaslı Kompozit Filmlerin Geliştirilmesi" projesi kapsamında hem plastik kullanımının azaltılması hem de gıda endüstrisi atıklarının yeniden değerlendirilmesi hedefleniyor.

Projenin yürütücülüğünü BTÜ Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesi Polimer Malzeme Mühendisliği Bölümü doktora öğrencisi Neşe İşman üstlenirken proje ekibinde Polimer Malzeme Mühendisliği Bölümü Öğretim Üyesi Doç. Dr. Pınar Terzioğlu ile Gıda Mühendisliği Bölümü Öğretim Üyesi Doç. Dr. Aycan Yiğit Çınar yer alıyor.

Proje kapsamında gıda sanayisinde ortaya çıkan meyve kabuğu tozları, uygun yöntemler kullanılarak ambalaj üretiminde değerlendirilecek.

Meyve kabuklarının içerdiği doğal bileşenlerden yararlanılarak, çevre dostu ve gıda ürünlerini koruma özelliğine sahip yeni nesil ambalaj malzemeleri geliştirilecek.

Geliştirilecek yeni nesil ambalajlar laboratuvar ortamında dayanıklılık, gıdayı koruma ve doğada çözünebilme gibi özellikleri açısından test edilecek.

Açıklamada görüşlerine yer verilen proje yürütücüsü Neşe İşman, çalışmanın temel amacının geleneksel ambalajlara sürdürülebilir bir alternatif oluşturabilecek biyobozunur ambalaj malzemeleri geliştirmek olduğunu belirtti.

Sentetik plastiklerin çevreye verdiği zararların önemli bir sorun haline geldiğini ifade eden İşman, şunları kaydetti:

"Gıda üretimi sırasında ortaya çıkan birçok yan ürün yeterince değerlendirilemiyor. Projemizde meyve kabukları gibi gıda endüstrisi atıklarını yeniden kullanarak çevre dostu ambalaj malzemeleri geliştirmeyi hedefliyoruz. Böylece hem atıkları değerlendirmek hem de petrol bazlı plastiklere alternatif oluşturmak istiyoruz."

BTÜ Rektörü Prof. Dr. Naci Çağlar da üniversitelerde üretilen bilginin toplumsal ve çevresel sorunlara çözüm sunmasının büyük önem taşıdığını vurguladı.

Üniversite olarak bilimsel çalışmalarla bugünün ve geleceğin sorunlarına yenilikçi çözümler geliştirmeyi hedeflediklerini belirten Çağlar, "Gıda sanayi atıklarının çevre dostu ve işlevsel ambalaj malzemelerine dönüştürülmesini amaçlayan bu proje, sürdürülebilirlik ve döngüsel ekonomi anlayışına önemli katkılar sunacaktır. Akademisyenlerimizi ve öğrencimizi tebrik ediyor, çalışmalarında başarılar diliyorum." ifadelerini kullandı.

Kaynak: AA