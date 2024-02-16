Üye Girişi
Haberler

TÜBİTAK Başkanı: Türkiye Uzay Teknolojisinde İlerliyor

Güncelleme:

TÜBİTAK Başkanı Prof. Dr. Hasan Mandal, Türkiye'nin uzay teknolojileri alanında ilerlediğini ve kendi gözlem ve haberleşme uydusunu yapabilen bir ülke olduğunu belirtti. Mandal, ayrıca Türkiye'nin 2026 yılında kendi uzay araçlarıyla aya gitmeyi planladığını söyledi.

TÜBİTAK Başkanı Prof. Dr. Hasan Mandal, "Türkiye şu an bakıldığında uzay teknolojisinde kendi gözlem ve haberleşme uydusunu yapan bir ülke." dedi.

Mandal, Sinop Üniversitesi ev sahipliğinde Kültür Merkezi'nde öğrenci ve akademisyenlerin katılımıyla gerçekleştirilen buluşma programına konuşmacı olarak katıldı.

Burada TÜBİTAK'ın tarihi ve misyonunun yanı sıra öğrenciler ve akademisyenlere sunduğu desteklerle ilgili katılımcılara bilgiler aktaran Mandal, Türkiye'nin uzay teknolojileri noktasında geldiği yere ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

Türkiye'nin insanlı ilk uzay misyonunu yakın bir zamanda başarıyla tamamladığına dikkati çeken Mandal, Türkiye'nin ilk astronotu Alper Gezeravcı'nın uzayda kaldığı süre zarfında 13 deney gerçekleştirdiğini dile getirdi.

Gezeravcı'nın başarıyla yaptığı her bir deney sonucunun ilerleyen günlerde kamuoyu ile paylaşılacağını kaydeden Mandal, Türkiye olarak 2026 yılında kendi uzay araçlarıyla uzaya gideceklerini anlattı.

Mandal, uzay alanındaki teknolojik atılımların hız kesmeden devam edeceğini ifade ederek, şöyle konuştu:

"Türkiye şu an bakıldığında uzay teknolojisinde kendi gözlem ve haberleşme uydusunu yapan bir ülke. Kendi astronotu ile Türkiye'den gerçekleştirilmiş bilimsel deneyleri orada yaptırabilen bir ülke. 2026 yılında kendi uzay aracımızla aya gideceğiz. Yani şu an onun tasarımı bitti, üretim noktasında. Yani kendi uzay aracımızla aya gidilecek. Şu an Alper bey gittiği yer 410 kilometrelik bir mesafede. Aya gittiğimiz zaman 380 bin kilometre gitmiş olacağız. Oradan da daha derin noktalara. Ama buradaki en büyük güvencemiz Türkiye'deki genç arkadaşlarımız. Bunları gelecekte planlayacak, tasarlayacak olanlar yine genç arkadaşlarımız olacak."

Mandal, konuşmasının ardından öğrenci ve akademisyenlerin sorularını yanıtladı.

Program, Vali Mustafa Özarslan, Sinop Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Şakir Taşdemir ve Sinop Cumhuriyet Başsavcısı Mesut Pektaş'ın Mandal'a hediye takdim etmeleriyle son buldu.

Kaynak: AA / Teknoloji

Hasan Mandal Türkiye Uzay Teknoloji Güncel Haberler

Bakmadan Geçme

Emekli ikramiyesi 3 bin TL mi oldu, kaç TL oldu? 18 Şubat 2024 Günlük Burç Yorumları: 18 Şubat Pazar burç yorumları! AŞK, EVLİLİK, SAĞLIK, KARİYER burç yorumları! Yarın burçları neler bekliyor? Akaryakıt Fiyatları (GÜNCEL): 15-16 Şubat benzine ve motorine indirim veya zam var mı? Güncel akaryakıt fiyatları! Gaddar final mi yapacak? Gaddar bitiyor mu? KOSKİ Konya su kesintisi: Konya'da sular ne zaman gelecek? 16 Şubat 2024 Konya su kesintisi listesi! ASAT Antalya su kesintisi: Antalya'da sular ne zaman gelecek? 16 Şubat 2024 Antalya su kesintisi listesi! Arka Sokaklar CANLI izle! 16 Şubat Cuma KANAL D Arka Sokaklar yeni bölüm full HD canlı yayın izle! BUSKİ Bursa su kesintisi: Bursa'da sular ne zaman gelecek? 16 Şubat 2024 Bursa su kesintisi listesi! 17- 18 ŞUBAT HAVA NASIL OLACAK? Hafta sonu yağmur yağacak mı? Hava durumu nasıl? İSKİ İstanbul su kesintisi: İstanbul'da sular ne zaman gelecek? 16 Şubat 2024 İstanbul su kesintisi listesi! İZSU İzmir su kesintisi: İzmir'de sular ne zaman gelecek? 16 Şubat 2024 İzmir su kesintisi listesi! ASKİ Ankara su kesintisi: Ankara'da sular ne zaman gelecek? 16 Şubat 2024 Ankara su kesintisi listesi! MALATYA TOKİ KURA ÇEKİMİ: Malatya TOKİ kura çekimi ne zaman, hangi gün? Malatya TOKİ kura çekimi sonuçları! Yemekteyiz Müjgan kimdir? Yemekteyiz hangi kanalda? YEMEKTEYİZ CANLI İZLE! 17 Şubat 2024 Günlük Burç Yorumları: 17 Şubat Cumartesi burç yorumları! AŞK, EVLİLİK, SAĞLIK, KARİYER burç yorumları! Yarın burçları neler bekliyor?
1000
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title