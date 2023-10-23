TÜBİTAK Başkanı: Bilim ve teknolojiyle güçlenmeliyiz

TÜBİTAK Başkanı Prof. Dr. Hasan Mandal, İYTE koordinatörlüğünde yürütülecek Biyomedikal Teknolojiler ve İnovasyon 'BIOTIN' Doktora Programı Projesi'nin başlangıç toplantısında konuştu. Mandal, bilim ve teknolojinin güç olduğunu vurgulayarak, daha güçlü olmak için nitelikli projelerin daha kısa sürede tamamlanması gerektiğini belirtti.

Türkiye Bilimsel ve Teknolojik Araştırma Kurumu (TÜBİTAK) Başkanı Prof. Dr. Hasan Mandal, "Riskler, sorunlar dediğimiz zaman yaşadığımız coğrafyamızın da ne kadar acımasız olduğunu ve adaletli olmadığını görüyoruz. O yüzden daha güçlü olmak gerekiyor, o güç de bilim ve teknolojiyle. Elinizde ne kadar güç varsa o kadar sözünüz dinlenir." dedi.

İzmir Yüksek Teknoloji Enstitüsü (İYTE) koordinatörlüğünde yürütülecek Biyomedikal Teknolojiler ve İnovasyon "BIOTIN" Doktora Programı Projesi'nin, İYTE İnovasyon Merkezi'nde düzenlenen başlangıç toplantısına katılan Prof. Dr. Mandal, insan kaynağının önemini anlattı.

Birçok kurumun, 10 doktora öğrencisinin yetişmesi için bir araya geldiğini ifade eden Prof. Dr. Mandal, AB destekli projenin benzerinin ulusal bir model olarak geliştirilebileceğini kaydetti.

Gelecek 10 yılda iklim değişikliği, bulaşıcı ve salgın hastalıklar, gıda gibi konuların küresel çapta en yüksek yıkıcı etkiye sahip riskler olarak değerlendirildiğini aktaran Mandal, şu görüşleri paylaştı:

"Filistin'de yaşananları söylemeden geçemeyeceğim. Riskler, sorunlar dediğimiz zaman yaşadığımız coğrafyamızın da ne kadar acımasız olduğunu ve adaletli olmadığını görüyoruz. O yüzden daha güçlü olmak gerekiyor, o güç de bilim ve teknolojiyle. Elinizde ne kadar güç varsa o kadar sözünüz dinlenir. Bunun olması gereken nokta bilim diplomasisi, ama ne yazık ki bu güç diplomasisine dönüşüyor. Güçlü olmak için de üzerimize düşen daha nitelikli projeleri daha kısa sürede bitirirsek daha güçlü ekosistem oluşturma noktamız olabilecek."

İYTE Rektörü Prof. Dr. Yusuf Baran ise Cumhuriyet'in 100. yılının kutlandığı, Türkiye Yüzyılı olarak adlandırılan dönemde tüm enerjileriyle ülkenin bütün projelerine yol arkadaşı olmaya devam edeceklerini söyledi.

İYTE'nin, AB projelerinde Türkiye'nin en başarılı üniversiteleri arasında olduğunu anlatan Baran, sadece teze, yayına yönelik bilgi değil, hayata dokunan, yaşamı kolaylaştıran ekonomik büyümeyi teşvik eden çalışmalar yürüttüklerini belirtti.

Toplantıda Boğaziçi Üniversitesi Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Gürkan Kumbaroğlu ile İzmir Biyotıp ve Genom Merkezi Direktörü Prof. Dr. İhsan Gürsel de birer konuşma yaptı.

Konuşmaların ardından Prof. Dr. Mandal, Prof. Baran, Prof. Dr. Kumbaroğlu ve Prof. Dr. Gürsel, projenin işbirliği protokolünü imzaladı.

Proje hakkında

Biyomedikal alanda inovasyon ve girişimciliğin artırılması için nitelikli insan kaynağı yetiştirmeyi amaçlayan proje kapsamında, biyomedikal araştırmalar yapmak isteyen doktora öğrencilerine 48 ay burs desteği sağlanacak.

İYTE'nin, İzmir Biyotıp ve Genom Merkezi (İBG) ve Boğaziçi Üniversitesi ile ortak olarak yürüteceği program kapsamında destek kazanacak araştırmacılar, doktora eğitimleri sırasında bu kurumlarda araştırma yapacak.