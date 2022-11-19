Trump geri dönecek mi? Elon Musk, yeni Twitter planını açıkladı

Twitter moderasyon ekibi, saldırgan davranışları nedeniyle Babylon Bee, Jordan Peterson ve Kathy Griffin gibi hesapları askıya almıştı. İfade özgürlüğü ile ilgili açıklama yapan Elon Musk, nefret söylemi içeren paylaşımlar ile gündeme gelen Twitter hesaplarını eski haline getirdi.

Elon Musk, bazı Twitter hesaplarını affetti

Musk, Twitter'daki içerik denetiminin gelecekte nasıl çalışacağına dair kafa karıştırıcı bir açıklamayla gündeme geldi. Yeni Twitter politikasından bahseden Musk, "İfade özgürlüğü birinci önceliğimiz olacak. Ancak yeni politikamız erişim özgürlüğünü kapsamıyor. Olumsuz/nefret içeren hiçbir ifadeye geçit vermeyeceğiz." ifadelerine yer verdi.

Musk, Donald Trump'ın yasağının kaldırmadığını ve eski başkanın siteye geri dönmesine izin verilip verilmeyeceği konusunda henüz karar verilmediğini belirtti. Bununla birlikte, komplo teorisyeni Alex Jones'un platforma geri dönmesine izin vermeyeceğini söyledi.

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28 Ekim'de konu hakında açıklama yapan Musk, "Konsey toplanmadan önce hiçbir önemli içerik kararı veya hesap eski durumuna getirme olmayacak." dedi. Bugün bazı hesaplar ile ilgili tek başına karar veren Musk, kafa karışıklığına sebep oldu.

Twitter yönetimi, basın kuruluşları tarafından yöneltilen soruları cevapsız bıraktı. Musk'ın şirketi satın alması kesinleştiğinden beri Twitter, basın sorularımıza yanıt vermediği belirtildi. SpaceX ve Tesla gibi Musk tarafından yönetilen diğer şirketlerin de basın kuruluşlarıyla iletişimden kaçındığı biliniyor.

Siz Musk tarafından yapılan hamleler hakkında ne düşünüyorsunuz? Fikirlerinizi yorumlar kısmında belirtebilirsiniz.