TRT'nin dijital yayın platformu Tabii'de Derin Mor dizisinin ilk fragmanı paylaşıldı

TRT'nin dijital yayın platformu Tabii, kıyamet sonrasını ele alan yerli diziden ilk fragmanı paylaştı. Güneş'te meydana gelen patlama sonucu şehirden kaçmaya çalışan insanların hikayesini anlatan Derin Mor dizisinin yayın tarihi de belli oldu.

Derin Mor 22 Aralık'ta Tabii'de

Tabii, bilim kurgu temalı dizisi Derin Mor hakkında yeni detaylar paylaştı. Dizi, Güneş'teki bir patlamanın ardından Arif ve Elif'in komşuları Melek ve bir grup insanla birlikte şehirden kaçış hikayesini ele alacak. Bu yolculuk sırasında insanların gerçekle yüzleşmelerini konu edinecek.

Oyuncu kadrosunda Deniz Celiloğlu, Nilperi Şahinkaya, Tuğçe Talu, Zümre Ertürk gibi isimler yer alıyor.. Mahmut Fazıl Coşkun'un yönetmenliğini üstlendiği Derin Mor'un senaryosu Yeşim Aslan, Ayşil Akşehirli ve Fatih Üner tarafından hazırlandı. Yapımcılığında ise Güneş Çelikcan ve Merve Zorlu bulunuyor.

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Kıyamet sonrası bir dünyayı anlatan Derin Mor 22 Aralık Cuma günü Tabii'de yayına girecek. Tamamen ücretsiz bir platform olan Tabii, başta TRT yapımları olmak üzere birden çok kanalın projelerini dijital dünyaya taşıyor.

Platform şu anda Türkçe, İngilizce, İspanyolca, Arapça ve Urduca desteğine sahip. İlerleyen dönemde ise farklı dil seçeneklerini de kapsayacak.

150'den fazla diziyle Avrupa, Ortadoğu, Orta Asya, Afrika ve Amerika'da 800 milyonun üzerindeki izleyiciye keyifli dakikalar sunan Türk yapımları, 146 ülkede geniş bir izleyici kitlesine ulaşarak büyük bir başarıya imza atıyor. Derin Mor da bu yapımlardan biri olacak.

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