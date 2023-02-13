Trabzonspor-Basel maçı şifresiz yayınlanacak! Reklam geliri depremzedelere bağışlanacak

Acun Ilıcalı yaptığı açıklama ise Trabzonspor-Basel maçının şifresiz olarak TV8'de yayınlanacağını duyurdu.

6 Şubat'ta Kahramanmaraş'ta meydana gelen 7,7 ve 7,6 büyüklüğündeki depremler Cumhuriyet tarihinin en büyük faciası olarak kayıtlara geçmiş durumda. 10 ilde büyük yıkıma neden olan depremlerin ardından birçok vatandaşımız maalesef hayatını kaybetti. Bu büyük facianın ardından yardımlar toplanmaya devam ediyor.

Trabzonspor-Basel maçının reklam gelirleri depremzedelere

Depremzedeler için yardım kampanyaları sürerken, bir yandan da ünlü kişilerin önderliğinde bağışlar toplanıyor. Son olarak Acun Ilıcalı yaptığı açıklama ise Trabzonspor-Basel maçının şifresiz olarak TV8'de yayınlanacağını duyurdu. Bu maçtan elde edilen reklam gelirleri de depremzedele bağışlanacak.

pic.twitter.com/YgmdZdw2b6 — Acun Ilıcalı (@acunilicali) February 13, 2023

Trabzonspor, Avrupa Konferans Ligi son 16 turu play-off maçında 16 Şubat 2023 tarihinde İsviçre ekibi Basel ile karşılaşacak. Acun Ilıcalı'nın yaptığı bu açıklamanın ardından bir açıklama da Trabzonspor'dan geldi. Açıklamada şu ifadeler yer alıyor:

16 Şubat Perşembe günü oynamak zorunda olduğumuz Basel karşılaşması TV8'den şifresiz olarak yayınlanacaktır. Karşılaşmanın reklam gelirleri ise depremden etkilenen vatandaşlarımız için kullanılacaktır. Acun Ilıcalı'ya göstermiş olduğu hassasiyetten dolayı teşekkür ederiz.

Depreme ilişkin provokatif paylaşımlar yapan 14 kişi tutuklandı!

Binlerce kişinin ölümü ile sonuçlanan depremlerin ardından Perşembe günü maça çıkmak zorunda olan Trabzonspor'a başarılar diliyoruz. Bu maçın rövanşı ise 23 Şubat 2023 tarihinde İsviçre'de oynanacak.

Deprem öncesi ve sonrası yapılması gerekenler:

Deprem için bu ayarları yapın:

Depremzedelere böyle yardım edebiliriz:

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