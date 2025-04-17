Merkez Bankası faizi yükseltti

Merkez Bankası'ndan sürpriz faiz kararı
Bahçeli isim vermeden Rasim Ozan Kütahyalı'yı hedef aldı

Rasim Ozan Kütahyalı'nın iddiası Bahçeli'yi küplere bindirdi
Sırrı Süreyya Önder'den yeni haber! Başhekim canlı yayında açıkladı

Başhekim, Sırrı Süreyya Önder için kritik takvimi açıkladı
Bakan Yerlikaya'yı kızdıran iddia: Hukuk önünde tek tek hesap verecekler

Gece boyunca bu görüntüyü paylaştılar! Yerlikaya'yı kızdıran iddia

Trabzon Teknoloji Festivali 16-24 Mayıs'ta Gerçekleşecek

Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Trabzon Teknoloji Derneği Başkanı Tuba Bilgin, TTFEST’in bu yıl ikincisini gerçekleştireceklerini açıkladı. Festival, bilgi üretmeye yönelik sistematik düşünceyi yaygınlaştırmayı ve dezavantajlı kesimlere fırsat eşitliği sağlamayı hedefliyor.

Trabzon Teknoloji Derneği Başkanı Tuba Bilgin, Trabzon Teknoloji Festivali'ni (TTFEST) 16-24 Mayıs'ta gerçekleştireceklerini belirtti.

Bilgin, yaptığı yazılı açıklamada, festivalin bu yıl ikincisini gerçekleştirecek olmanın heyecanını yaşadıklarını ifade etti.

Festivalin, Cumhurbaşkanlığı Strateji ve Bütçe Başkanlığınca hazırlanan 12. Kalkınma Planının amaçları doğrultusunda planlandığını aktaran Bilgin, "Bilgi üretmeye yönelik sorgulama, araştırma, öğrenme, geliştirme istek ve düşünce sistematiğini tüm düzeylerde yaygınlaştıran, teknoloji ve yenilik ekosistemi oluşturulmasına katkı sunmayı amaçlıyoruz." değerlendirmesinde bulundu.

Bilgin, festival kapsamında kırsal nüfusun kent ile bütünleşmesini sağlamak, yaşayan ve eğitim alan dezavantajlı kesime bilimsel etkinliklere katılma konusunda fırsat eşitliği sağlamak istediklerini kaydetti.

Festival kapsamında kategori türü ve seviyelerine göre 20 bin ile 60 bin lira arasında değişen başarı ödülleri verileceğini vurgulayan Bilgin, detaylı bilgilerin "www.trabzonteknoder.com" adresinden edinilebileceğini kaydetti.

Hesap Aç, 1.000 TL Kazan. BYBIT TR’ye Şimdi Üye Ol. ReklamReklamdır
Kaynak: AA / Duygu Avunduk - Teknoloji
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.