Trabzon'da Heyelan Uyarı Projesi: 'Selsör 24'

Trabzon'da Akçaabat Bilim ve Sanat Merkezinde hazırlanan, sel ve heyelan anında sinyal vererek vatandaşları uyaracak "Selsör 24" projesinin geliştirilmesi çalışmaları devam ediyor.

Öğrencilerden Kerem Kayalı, geçen yıl Sürmene ilçesinin Çamburnu mevkisinde evlerinin de bulunduğu mevkide meydana gelen heyelandan etkilendi.

11 yaşındaki Kayalı, bilişim öğretmeni Tahir Yalçın, öğretmen Hülya Kayalı ve öğrencilerden Hamza Uzun'un desteğiyle heyelan öncesinde uyarı sistemini içeren proje geliştirdi.

Geçen eğitim öğretim döneminde hazırlanan projenin, evlere kurulacak sesli alarm sistemiyle toprakta nem oranı artınca başlayan hareketlenmeyle yöre sakinlerini heyelan öncesi uyarması amaçlanıyor.

Topraktaki hareketlenmeyi ve nemlenmeyi haber verebilecek uyarı sensör sistemine, cep telefonuna da uyarı veren bir sistem eklenmesi hedefleniyor.

Kerem Kayalı, köylerinde meydana gelen heyelandan etkilendiğini, bu nedenle de insanları zamanında uyarabilecek bir proje yapmayı hedeflediğini söyledi.

Danışman öğretmenleri ve arkadaşının yardımıyla sistemi hazırladıklarını ifade eden Kayalı, "Verdiği sinyalle kullanıcıyı uyarıyor." dedi.