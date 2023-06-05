Toroslar EDAŞ, Kuşların Elektrik Nakil Hatlarındaki Çarpılmalarını Önlüyor

Toroslar EDAŞ, yürüttüğü 'Yüksek Gerilim Havai Hat İzolasyonu Projesi' ile kuşların elektrik nakil hatlarındaki çarpılmalarını önlüyor. Şirket, Adana, Gaziantep, Hatay, Kilis, Mersin ve Osmaniye'de yalıtım projesi yürütüyor ve 1,5 milyon lirayı aşan yatırımla kuşların akıma kapılmalarını engelliyor.

Toroslar EDAŞ gökyüzünü paylaştığı kuşların elektrik nakil hatlarındaki çarpılmalarını, 1,5 milyon lirayı aşkın bir yatırımla yürüttüğü 'Yüksek Gerilim Havai Hat İzolasyonu Projesi' ile 2017 yılından bu yana önlüyor.

Toroslar Elektrik Dağıtım Anonim Şirketi ( Toroslar EDAŞ) faaliyet gösterdiği Adana, Gaziantep, Hatay, Kilis, Mersin ve Osmaniye'de başlattığı elektrik nakil hattı yalıtımı projesiyle kuş çarpılmalarının önüne geçiyor. Özellikle kuş göçlerinin arttığı dönemlerde, kuşların elektrik dağıtım hatlarına konarak akıma kapılmalarını engellemeyi amaçlayan şirket, 2017 yılında 'Yüksek Gerilim Havai Hat İzolasyonu Projesi'ne başladı.

Yapılan açıklamaya şirket, 1,5 milyon lirayı aşan yatırımla sürdürdüğü projeyle, kuşların konarak akıma kapılabileceği elektrik dağıtım hatlarının ilgili noktalarına, Doğa Derneği ile sürdürdüğü koordinasyon çerçevesince yalıtkan malzeme montajına devam ediyor. Elektrik dağıtım hattı unsurlarından iletken teller ve izolatörlerin izolasyonu kapsamında bugüne kadar 1,5 milyon lirayı aşkın yatırım yapan Toroslar EDAŞ, 5 bin 475 metre uzunluğundaki iletkenin ve bin 181 adet izolatörün yalıtkan malzeme montajını tamamlayarak dağıtım hatlarının kuşlar için güvenli hale gelmesini sağladı.

Yüzde 88 iyileşme

Bakım çalışmaları kapsamında hatlardaki izolatör, jumper ve iletken gibi dağıtım hattı unsurlarının tehlikeli kısımlarını da yalıtan şirket, 2017 yılından bu yana akıma kapılma kaynaklı kuş ölümlerini ve buna bağlı enerji kesintilerini yüzde 88 oranında azaltmayı başardı.

Şirket, projenin başarıya ulaşması üzerine ilgili malzemeleri stoklarında depolayarak, hem bakım çalışmalarında hem de yeni tesis edilecek hatlarda bu yalıtkan malzemeleri kullanmaya devam ediyor.

Yüksek müşteri memnuniyeti hedefiyle çalışmalarını sürdüren şirket, faaliyetlerini doğaya ve canlıların yaşamına da en üst düzeyde hassasiyetle gerçekleştirmeye devam ediyor. - İSTANBUL