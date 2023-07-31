Türkiye'nin seri üretim ilk yerli ve milli otomobili TOGG'un ahşaptan oyuncak versiyonu Konya'da üretiliyor. KOMEK Ahşap Oyuncak Eğitim ve Tasarım Atölyesi tarafından üretilen oyuncaklar, doğal boyama teknikleri kullanılarak yapılmaktadır. Oyuncak TOGG, 15 parçadan oluşmakta ve 40 santimetre uzunluğa sahiptir. Ayrıca, 'Çatalhöyük' rengi de satışa sunulmuştur.

Togg'un oyuncak versiyonu Konya'dan

KONYA Türkiye'nin seri üretim ilk yerli ve milli otomobili Togg'un ahşaptan oyuncağı Konya'da üretiliyor. Konya Büyükşehir Belediyesi Meslek Edindirme Kursları bünyesindeki atölyede Togg'un mevcut 6 rengine ek olarak 'Çatalhöyük' rengi de beğeniye sunuldu.

KOMEK Ahşap Oyuncak Eğitim ve Tasarım Atölyesi; yapboz, tren, araba, uçak, at, topaç, bulmaca gibi oyuncak yelpazesine Türkiye'nin seri üretim ilk yerli ve milli otomobili Togg'u da ekledi. "Anatoya" markasıyla doğal boyama teknikleri kullanılarak üretilen Togg'un ahşap oyuncakları tüketiciye ulaştırılıyor. Yaklaşık 4 aylık bir çalışmanın ardından kayın ağacından üretilen Togg'un mevcut renklerine ek olarak 'Çatalhöyük' rengi de satışa sunuldu. Talebe göre kapıları açılan ve sabit modellerle sayısının artırılması planlanan oyuncak, 15 parçadan oluşuyor ve 40 santimetre uzunluğu sahip olarak üretiliyor.

Atölyede makine teknikerliği yapan Alaaddin Erdoğan, Togg'un ilk yayınlandığı zaman fotoğraflarını aldıklarını ve bilgisayara indirdiklerini anlatarak, "Önden, yandan, üstten görüntülerini 3 boyutlu modellerini nasıl yapabiliriz diye düşündük. 4 aylık AR-GE sürecinden sonra tasarımımızı bitirdik. Sonra makineler yardımıyla ahşabı işlemeye başladık. Togg, 6 renk çıkardı. Biz de 7. renk olarak Konya'ya özgü 'Çatalhöyük' modelimizi çıkardık. Ona ahşabın kendi özgün kayın rengini vermeye çalıştık. 15 parça halinde tamamen ahşaptan üretiliyor. Togg'un bütün detaylarını vermeye çalıştık. Tüm ince detaylarını ahşaba aktarmaya çalıştık. Bizim için de büyük bir gurur tabii ki. Özellikle ahşap olması çok iyi. Çocukların ahşaba dokunabilmesi önceliğimiz. 7. renk olarak 'Çatölhöyük' modelimizi de çıkarmamız bizim için ayrıca bir gurur" dedi. Alaaddin Erdoğan, İHA, SİHA, ATAK Helikopteri, Altay Tankı gibi milli projelerin ahşap oyuncaklarını çocukların tanıması için üretmeyi de hedeflediklerini sözlerine ekledi.

Ahşap ustası Mustafa Eğri de, çok zevkli bir projede yer aldıklarını ifade ederek, "Gerçekten her güne yeni bir serüven gibi farklı bir şeyle başlıyoruz. TOGG henüz piyasaya çıkmadan biz tasarımını yapmıştık, hazırlığımız da vardı. Beğeni de alıyor, biz de memnunuz. Tanıtım aşamasında da katkı sağladığımızı düşünüyoruz" diye konuştu.

Oyuncak TOGG, komekpazari.com adresinden satışa sunuldu.