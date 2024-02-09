Togg T10X Test Sürüşleri Başlıyor

Togg, 2024 yılına hızlı bir giriş yaptı. Bu yılın başlarındaki CES 2024 etkinliğinde yeni T10F modelini tanıtan şirket, bir yandan da çekilişsiz satılacak olan T10X için yoğun bir çalışma içinde. Yapılan paylaşıma göre Togg, Türk halkının modeli daha yakından tanımasını istiyor.

Togg T10X test sürüşü başlıyor

2023 yılında toplam 19 bin 583 adet T10X teslimatı gerçekleştiren Togg, 15 Ocak'tan bu yana 2024 T10X modelleri için siparişlerini almaya başladı. Şirket tanıtım kapsamında belirlenen şehirlerde Togg T10X test sürüşü deneyimi sunacak. Test sürüşü ilk olarak Sakarya, Bursa, Diyarbakır, Ankara ve İstanbul'da olacak.

İşte ilk etapta belirlenen Togg T10X test sürüşü tarihleri;

Sakarya: 8-11 Şubat Serdivan AVM

Bursa: 8-11 Şubat Downtown Yaşam ve Eğlence Merkezi

Diyarbakır: 8-12 Şubat Ceylan Karavil Park

Ankara: 8-11 Şubat Bilkent Center

İstanbul: 8-9 Şubat Zorlu Center, 10-11 Şubat Yedimavi, 8-11 Şubat İSTMarina AVm

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