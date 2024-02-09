Togg T10X Test Sürüşleri Başlıyor
Togg, yeni T10X modeli için test sürüşleri düzenleyecek. İlk etapta Sakarya, Bursa, Diyarbakır, Ankara ve İstanbul'da gerçekleştirilecek olan test sürüşleri ile Togg, Türk halkının modeli daha yakından tanımasını hedefliyor.
Togg, 2024 yılına hızlı bir giriş yaptı. Bu yılın başlarındaki CES 2024 etkinliğinde yeni T10F modelini tanıtan şirket, bir yandan da çekilişsiz satılacak olan T10X için yoğun bir çalışma içinde. Yapılan paylaşıma göre Togg, Türk halkının modeli daha yakından tanımasını istiyor.
Togg T10X test sürüşü başlıyor
2023 yılında toplam 19 bin 583 adet T10X teslimatı gerçekleştiren Togg, 15 Ocak'tan bu yana 2024 T10X modelleri için siparişlerini almaya başladı. Şirket tanıtım kapsamında belirlenen şehirlerde Togg T10X test sürüşü deneyimi sunacak. Test sürüşü ilk olarak Sakarya, Bursa, Diyarbakır, Ankara ve İstanbul'da olacak.
İşte ilk etapta belirlenen Togg T10X test sürüşü tarihleri;
Sakarya: 8-11 Şubat Serdivan AVM
Bursa: 8-11 Şubat Downtown Yaşam ve Eğlence Merkezi
Diyarbakır: 8-12 Şubat Ceylan Karavil Park
Ankara: 8-11 Şubat Bilkent Center
İstanbul: 8-9 Şubat Zorlu Center, 10-11 Şubat Yedimavi, 8-11 Şubat İSTMarina AVm
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2023'te 28 dakikada yüzde 20'den 80 dolum 2025'te 8 dakikada yüzde 80 dolum
Togg T10X Motor160 KW/ 320 KWBeygir gücü218 HP/430 HP0-100 hızlanmaMenzil314 km/ 523 kmOtonom sürüş2. seviyeAks açıklığı2890 mmEuro NCAP5 yıldız hedefleniyorMotor seçenekleriArkadan itişli/ Dört çekerBatarya seçenekleriStandart (52,4 kWh) / Long Range (88,5 kWh)Elektrik tüketimi–WLTP16,7 kWh/100 km – 16,9 kWh/100 kmŞarjRapid şarj teknolojisi
2023'te 28 dakikada yüzde 20'den 80 dolum
2025'te 8 dakikada yüzde 80 dolum