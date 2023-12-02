Togg, Kasım ayında 4.401 adet T10X aracını sahiplerine teslim ettiğini duyurdu. Şirket, aylık teslimat rekoru kırdı ve bugüne kadar 13.572 kişiye teslimat sağlandı. Togg, önümüzdeki yıl kurasız olarak T10X satışına başlamayı hedefliyor.

Yerli araç üreticisi Togg ( Türkiye'nin Otomobili Girişim Grubu), T10X modeli ile elektrikli otomobil pazarındaki rekabeti artırmaya devam ediyor. Bu yılın başlarında kura ile belirlenen binlerce kişi için dağıtımlar aşamalı olarak devam ediyorken, Kasım 2023'te kaç adet Togg T10X teslim edildiği açıklandı.

Togg T10X teslimatları sürüyor!

Togg, geçtiğimiz mart ayında çekiliş ile 20 bin kişi belirledi ve T10X'in ilk olarak bu kişilere teslim edilmesine karar verildi. Her ay birkaç bin araç sahibini buluyorken, bu ilerleyiş kasım ayında da durmadan devam etti.

Teslimatlarımız artarak devam ederken aylık rekorumuzu da tazeledik. Kasım ayında 4.401, teslimata başladığımız Mayıs ayından bu yana ise toplam 13.572 adet #T10X'i kullanıcılarımızla buluşturduk. pic.twitter.com/9lcVsv18EA — Togg (@Togg2022) December 1, 2023

Kasım ayı itibariyle Togg, 4.401 adet T10X aracı sahiplerine teslim ettiğini duyurdu. Buna göre şirket, aylık teslimat rekoru kırdı. Firma, Mayıs 2023'te T10X'in teslimatına başlamıştı ve bugüne kadar 13 bin 572 kişiye teslimat sağlandı. Şirketin hedefi ise çekilişle belirlenen şanslı katılımcıların tamamını, "akıllı cihaz" olarak tanımlanan bu elektrikli araca kavuşturmak.

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Togg, üretimlerin giderek artmasıyla önümüzdeki yıl kurasız olarak T10X satışına başlamayı amaçlıyor. Yerli elektrikli otomobili satın almak isteyen müşteriler, Trumore üzerinden sipariş vererek hızlı teslimata kavuşabilecek.

Togg T10X özellikleri

ÖzellikDeğer Motor160 KW/ 320 KWBeygir gücü218 HP/430 HPAzami tork350 nm0-100 hızlanmaMenzil314 km/ 523 kmOtonom sürüş2. seviyeAks açıklığı2890 mmEuro NCAP5 yıldız hedefleniyorMotor seçenekleriArkadan itişli/ Dört çekerBatarya seçenekleriStandart menzil (52,4 kWh) / Uzun menzil (88,5 kWh)Elektrik tüketimi–WLTP16,7 kWh/100 km – 16,9 kWh/100 kmŞarjRapid şarj teknolojisi 2023'te 28 dakikada yüzde 20'den 80 dolum 2025'te 8 dakikada yüzde 80 dolum

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