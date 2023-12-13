Togg T10X Satışları ve Trugo Şarj İstasyon Ağı Hakkında Detaylar

Türkiye'nin yerli ve milli otomobil markası Togg başarıdan başarıya koşmaya devam ediyor. Markanın yaptığı son paylaşımlarda artık şehrinizin her caddesinde bir Togg T10X'in koşturduğu bilgisi de yer aldı. Peki Togg T10X satışları kaç adede ulaştı? Trugo Şarj İstasyon ağı ne kadar büyüdü? İşte konuyla ilgili tüm detaylar…

15 bin Togg sahibine kavuştu! Trugo Şarj Ağı artık 81 ilde yer alıyor!

Türkiye'nin Otomobili Girişim Grubu tarafından üretilen yerli ve milli elektrikli otomobil Togg artık her şehrin her caddesinde. Markanın yaptığı son paylaşıma göre 15 bin adet Togg T10X sahibine kavuştu. Ayrıca markanın kendi şarj istasyon ve servis ağı artık 81 ilde yer alıyor. Konuyla ilgili olarak Togg CEO'su Mehmet Gürcan Karakaş'ın yaptığı paylaşım ise şöyle:

Şu ana kadar 15 binden fazla #T10X kullanıcılarımızla buluştu. 32 noktada 7 bölgedeki servis ağımızı güçlendirirken Aynı zamanda 81 ildeki şarj noktalarımızla Kapsama alanlarımızı genişletiyoruz. https://t.co/fYXjUIT0yB — Mehmet Gürcan Karakaş (@mguercankarakas) December 12, 2023

Togg markasının çıkışı ile en çok merak edilen konulardan biri otomobil servis ağı olmuştu. Bugün yapılan paylaşımda yer alan bilgilere göre toplamda 32 adet yetkili servis noktası yayılmış durumda. Bu servis noktalarının yetkili servisler olması ve tamamen orijinal yedek parçaları kullanıcılarla buluşturuyor olması da kullanıcılara ayrıca güven ve memnuniyet veren bir nokta.

Efsane yenileniyor! İşte 2024 Volkswagen Transporter

Markanın kurmuş olduğu şarj noktalarına gelirsek kullanıcıları oldukça mutlu edecek bir haber var. Özellikle elektrikli otomobil konusunda merak edilen hususlardan biri "uzun yoldaki şarj noktaları" sorunuydu. Marka tarafından yapılan paylaşıma göreyse artık Edirne'den Kars'a Türkiye'nin 81 ilinde şarj hizmeti verilmekte. Bu noktaların 444 adedi DC, 105 adedi ise AC Trugo hızlı şarj noktası.

Peki siz bu konu hakkında ne düşünüyorsunuz? Görüşlerinizi yorumlar kısmında bizimle paylaşmayı unutmayın. Daha fazlası için ShiftDelete.Net YouTube kanalını takip edebilirsiniz…