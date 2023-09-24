Dünyanın en popüler romantik randevu programlarından biri olan Tinder, Select üyeliğini herkese açtı. Ancak üyelik fiyatı oldukça yüksek. İşte Tinder Select üyeliği ve özellikleri.

Dünyanın en popüler romantik randevu programlarından biri olan Tinder, Select üyeliğini sonunda herkesin kullanımına açtı. Daha önce ünlüler ve mankenler gibi üst düzey müşterilere açık olan servis, herkese sunulmaya başlayacak. Ancak Tinder Select üyeliği fiyatı oldukça yüksek. Peki Tinder için eşleşmeden mesaj atma gibi özellikler getiren üyelik sistemi neler sunuyor?

Tinder için eşleşmeden mesaj atma! İşte Tinder Select üyeliği ve fiyatı

Eşleştirme uygulaması Tinder, alameti farikası olan eşleşmeden mesaj atma duvarını yıkıyor. Tinder Select adlı üyelik sisteminin fiyatı ise aylık 499 dolar. Oldukça pahalı olan bu üyelik, kullanıcılarına ayrıcalıklar sunmanın peşinde.

Bu üyeliğin bir diğer özelliği ise sırayı atlama. Özellikle Gold ve Platinum üyeliğe sahip olmasalar da normal üyelerin de profilinizi daha kolay görmesine olanak tanıyor.

Tüm bunlara karşın ayda 499 dolar ödeyebilecek ekonomik güçte olmanız da bu üyelik için yeterli değil. Tinder Select üyeliği için en aktif yüzde 1 üyeden biri olmanız gerekiyor. Yani Tinder'da bu seçkin özellikleri sadece belirli kullanıcılara açacak.

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Ancak Tinder Select için tek istenen şart bu değil. Buna göre Tinder, Select üyeliği için kullanıcıların karşısına 5 şartlı bir seçim ekranı ile gelecek. Şartlara göre kullanıcının en az 4 fotoğrafı olması gerekiyor. Diğer bir şartsa kullanıcının en az 5 ilgi alanı belirtmesi. Biyografide en az 15 karakterlik bir açıklama ve ilişki amacı da diğer iki şartı. Son şart ise profilin doğrulanmış olması.

Oldukça pahalı olan Tinder Select aboneliği yeterli ilgiyi görürse belki de tüm kullanıcılara da açılma ihtimali var. Ancak bugünün kuruyla yaklaşık 13.600 TL için bu özelliklerin ne kadar ilgi çekici olduğu tartışılır.

Eşleştirme uygulamaları aslında ilk olarak Facebook üzerinde ortaya çıktı. Tinder'da bu anlamda ilk bir Facebook uygulamasıydı. Akıllı telefonların yaygınlaşması ile bu eşleştirme uygulamaları kendi uygulamaları ile karşımıza çıktı.

Bugün en çok bilinen eşleştirme uygulaması Tinder. Ancak bunun yanında Happn, OkCupid, Bumble gibi alternatifler de mevcut. Özellikle dolar kurunun artması sonrası ise Türkiye'de eşleştirme uygulamalarının ücretleri oldukça arttı. Tinder için eşleşmeden mesaj atma sunan bu yeni aboneliğin de Türkiye için tercih edilmesi zor gibi.