TikTok'ta Müstehcen İçerik Yapan 6 Kişi Gözaltına Alındı

TikTok, son zamanlarda farklı konularla çok konuşulan uygulamalardan biri olarak yer alıyor. Dünya çapında bir kullanıcı kitlesine sahip olan platform, müstehcen içerikli yayınlar yapan kullanıcılar nedeniyle son haftalarda inceleme altında. Bugün de TikTok platformunda müstehcen içerik yapan 6 kişi daha gözaltına alındı.

Gözaltına alınan 6 kişiden 4'ü adliyeye sevk edildi!

Son haftalarda ülkemizde, geniş kullanıcı kitlesine sahip olan TikTok'taki bazı içerikler ve kullanıcılar inceleme altında. Bugün de yapılan açıklamalara göre TikTok ve X platformlarında müstehcen içerik yapan 6 kişi daha gözaltına alındı.

İstanbul'da Asayiş Şube Müdürlüğü tarafından gerçekleştirilen bu operasyonda, Yağmur Şimşek'in de yer aldığı 6 kişiden 4'ü adliyeye sevk edildi. 2'si ise serbest bırakıldı. Bilgilere göre 5'i kadın olan 6 şüpheli, sosyal medya platformlarında müstehcen içerikler paylaşıyor. Ayrıca canlı yayın sırasında da müstehcen konuşmalar gerçekleştiriyorlar.

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Daha öncesinde Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı, bu tarz içerik yapan bir kullanıcı hakkında suç duyurusunda bulundu. Bununla birlikte söz konusu içeriklerin kaldırılması ve erişim engeli gelmesi talebinde bulunda. Tüm bunlara bakıldığında bu tarz operasyonları daha da çok konuşulacak.

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