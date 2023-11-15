TikTok, Spotify ve Apple Music'i entegre etti

TikTok, müzik konusunda önemli bir adım atarak Spotify ve Apple Music'i platformuna entegre etti. Kullanıcılar artık beğendikleri şarkıları uygulamadan çıkmadan Spotify veya Apple Music'e ekleyebilecekler.

Sosyal medya platformları arasında büyük bir yükseliş yakalayan ve bu şekilde devam eden TikTok, müzik konusunda da dikkat çekiyor. Birçok şarkı, bu platform sayesinde popüler hale geliyor. Bugün ise TikTok, müzik konusunda önemli bir adım attı. Buna göre Spotify, TikTok platformunda entegre edildi. İşte detaylar!

Spotify ve Apple Music, TikTok'a entegre edilecek!

TikTok, özellikle gençler arasında sık sık kullanılan sosyal medya platformlarından biri. Kısa videoların yer aldığı platformda dikkat çeken bir diğer nokta ise müzikler oluyor. Kullanıcılar, yeni şarkıları keşfetmek için bu platformu kullanabiliyor. Bu da özellikle çoğu bilinmeyen sanatçının da insanlar tarafından keşfedilmesini sağlıyor.

Kısa sürece milyonlarca dinleyiciye ulaşması bakımından TikTok, sanatçılar için de önemli bir yere sahip. Platform bugün ise müzik konusunda önemli bir adım attı. Buna göre dünyanın en popüler müzik platformu Spotify ve Apple Music, TikTok'a entegre edildi.

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Bu adımla birlikte TikTok, kullanıcıların beğendikleri şarkıları uygulamadan çıkmaya gerek kalmadan Spotify listesine eklemesine izin veriyor. Bunun için de platformdaki videolarda bulunan ve müziklere eklenen "Müzik uygulamasına ekle" seçeneği kullanılacak. Kullanıcılar bu butona bastıklarında o müziği Spotify veya Apple Music'teki "Beğenilen Şarkılar" kısmına ekleyecek.

Eğer Spotify, Apple Music ve Amazon Music gibi uygulamalar arasından sürekli bir seçim yapmak istemezseniz de istediğiniz uygulamayı varsayılan olarak ayarlayabilirsiniz. Böylece herhangi bir seçim yapmadan direkt kullandığınız müzik platformuna eklemek mümkün.

TikTok'un gerçekleştirdiği bu entegrasyon şimdilik Birleşik Krallık ve ABD'deki normal ve Premium kullanıcıları için kullanımda. Şirketin açıklamasına göre bu adım ilerleyen zamanlarda diğer ülkeler için de kullanıma açılacak.

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