TikTok, Aile Haftası'nda Yeni Meditasyon ve Dijital Ebeveynlik Araçlarını Duyurdu

TİKTOK, Aile Haftası'nda yeni meditasyon özelliği ve dijital ebeveynliği kolaylaştıran yeni araçlarını duyurdu. Platform, aileleri dijital güvenliğin merkezine yerleştiren yaklaşımını daha da güçlendirmeyi hedefliyor.

TikTok, tüm dünyada ailenin korunması ve güçlendirilmesinin teşvik edildiği 15-21 Mayıs Aile Haftası'nda, gençlerin güvenli bir dijital deneyim yaşamasına, ailelerinse çocuklarını çevrim içi ortamda sağlıklı biçimde yönlendirebilmesine olanak tanıyan yeni araçlarını duyurdu. Kullanıma sunulan bu yeni araçlar, gençlerin dijital deneyimini yalnızca eğlence temelli değil; öğretici, sorumlu ve denetimli bir yapı haline getirmeyi hedefliyor. Bu kapsamda hem ebeveynlerin denetim gücünü artırıyor hem de genç kullanıcıların zihinsel refahını destekleyen yeni çözümler sunuyor.

MEDİTASYON ÖZELLİĞİYLE GENÇLERE DİJİTAL DENGE DESTEĞİ

TikTok'un en güncel yeniliklerinden biri olan rehberli meditasyon egzersizleri, artık tüm kullanıcılar için erişilebilir durumda. Kullanıma sunulan meditasyon özelliği, gençlerin gece saatlerinde ekran başında geçirdiği sürenin sınırlandırılmasını hedefliyor. Kullanıcıların gece saatlerinde TikTok'u kullanmaya devam etmeleri halinde içerik akışı kesiliyor ve rehberli meditasyon ekranı açılıyor. Kullanıcı uygulamada kalmayı sürdürmek isterse, bu kez tam ekran ve daha belirgin bir uyarı devreye giriyor.

Platformun yaptığı testlerde, gençlerin yüzde 98'inin bu özelliği açık bırakmayı tercih ettiği görüldü. Bu yüksek oran, genç kullanıcıların dijital sınırlar konusunda desteklenmeye açık olduklarını ve yönlendirici uygulamaların olumlu karşılandığını gösteriyor. Davranış bilimlerinden yararlanılarak geliştirilen bu özellik, zihinsel rahatlama ve odak değişimi sağlayarak dijital dengeye katkı sunmayı amaçlıyor.

RUH SAĞLIĞI İÇİN KÜRESEL ETKİ: 2,3 MİLYON DOLAR DESTEKLE 173 MİLYON ERİŞİM

TikTok, dijital refahı artırma hedefleri doğrultusunda, 2023 yılında başlatılan Ruh Sağlığı Eğitimi Fonu ile bu vizyonu küresel ölçekte yaygınlaştırmayı amaçlıyor. 2025 itibarıyla Türkiye'nin de içinde bulunduğu 22 ülkede faaliyet gösteren, ruh sağlığı alanında çalışan 31 sivil toplum kuruluşuna toplam 2,3 milyon dolarlık reklam kredisi desteği sağlandığı bildirildi. Bu destek sayesinde üretilen içerikler 173 milyondan fazla kez görüntülendi, 600 binden fazla yeni takipçiye ulaştı. Aynı zamanda program kapsamındaki sivil toplum kuruluşlarının web siteleri 200 bini aşkın ziyaret aldı ve 486 yeni gönüllü, sivil toplum kuruluşlarına kazandırıldı.

AİLE EŞLEMESİ'YLE DİJİTAL REHBERLİK GÜÇLENİYOR

Platform, genç kullanıcıların güvenliğini sağlamak adına sunduğu Aile Eşlemesi (Family Pairing) özelliği de kısa süre önce yeni araçlarla güncellenmişti. Bu sistem, ebeveynlere çocuklarının TikTok deneyimini kontrol altında tutma ve ihtiyaç duyduklarında yönlendirme yapabilme imkanı tanıyor. Ekran süresi sınırlandırma, gizlilik ayarlarını yönetme, takip edilen veya engellenen hesapları görme ve uygunsuz içerikleri filtreleme gibi pek çok işlev bu sistemle kullanılabiliyor. Ayrıca gençlerin bir içeriği bildirirken aynı anda güvendikleri bir yetişkini haberdar edebilmesini sağlayan "içerik bildiriminde aile katılımı" özelliği de sistemin önemli parçaları arasında yer alıyor. Ders saatleri veya uyku zamanlarında platform erişimini kısıtlamak için geliştirilen Ekran Molası ve Dinlenme Modu gibi davranış bilimi temelli araçlar da Aile Eşlemesi sisteminin kullanım alanlarını genişletiyor.

'DİJİTAL GÜVENLİĞİN İLK HALKASI AİLE'

TikTok Devletlerle İlişkiler ve Kamu Politikaları Türkiye ve Levant Bölge Başkanı Fatih Kafadar, Aile Haftası kapsamında yaptığı değerlendirmede şu ifadeleri kullandı:

"TikTok olarak Aile Haftası'nı, dijital dünyada birlikte hareket etmenin ve sorumluluk paylaşmanın önemini hatırlatan çok kıymetli bir dönem olarak görüyoruz. Dijital güvenliğin yalnızca bireylerin alabileceği teknik önlemlerle sınırlı kalmaması, ailelerin birlikte inşa ettiği bir kültür haline gelmesi gerektiğine inanıyoruz. Bu doğrultuda aileyi, dijital güvenliğin ilk halkası ve en güçlü destekçisi olarak konumlandırıyor; bu anlayışla gayretle çalışıyoruz. Hem gençlerin zihinsel refahını destekleyen yönlendirici araçlar geliştiriyor hem ebeveynlerin çocuklarının dijital alışkanlıklarını sağlıklı biçimde yönetebileceği altyapılar sunuyoruz. Aile Eşlemesi sistemimiz, ebeveynlerin dijital rehberlik rolünü kolaylaştırırken yeni meditasyon özelliğimizle bu dengeyi gençlerin günlük hayatına taşımayı hedefliyoruz. Türkiye'de dijital güvenlik ve dijital refah alanında sorumluluk alan bir aktör olarak, kamu politikalarıyla uyumlu, sürdürülebilir çözümler üretmeye devam edeceğiz."