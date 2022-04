The Witcher'ın 3. Sezon Çekimlerine Başlandı

Netflix'in Polonyalı ünlü yazar Andrzej Sapkowski'nin kaleminden çıkan ve The Witcher serisinin orijinal hikayesini ele alan yapımı The Witcher ile ilgili yeni haberler gündemde.Sevilen yapımın 3. sezon çekimleriyle ilgili yep yeni sevindiren haberler geldi işte haberin detayları...

3.SEZON ÇEKİMLERİ BAŞLADI

Dizinin 2. sezonu 17 Aralık 2021'de biz izleyicilere sunulmuştu.2022'nin başlaması ile birlikte hiç vakit kaybetmeyten yapımcılar dizinin üçüncü sezonundan sevindiren haberi verdi. Son ortaya çıkan bilgilere göre yeni sezonun çekimleri 31 Mart 2022 itibariyle başladı. Hatırlanacağı üzere bir süre önce başrol oyuncularından Henry Cavill ve Freya Allan'ın Slovenya/ İtalya sınırında yer alan Laghi di Fusine gölüne gittikleri ortaya çıkmıştı. Burada yeni sezonun ilk çekimlerinin gerçekleştiği ve iki ya da üç gün sürdüğü ifade edilmişti.

Üçüncü sezonun ne zaman yayınlanacağı bilinmiyor ancak ilk iki sezon arasında iki yıl vardı. Bu sefer de aynısının olması bekleniyor çünkü Witcher evreninde geçen başka bir dizi daha geleceğini The Wİtcher'ın 2. sezonunun son bölümünden hemen sonra tanıtım videosu paylaşılmıştı.The Witcher: Blood Origin isimli dizinin yayın tarihi ne yazık ki şu anda bilinmiyor. Ancak bu yıl içerisinde büyük bir ihtimalle gelecek.

