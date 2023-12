Naughty Dog ve Sony, PlayStation 5 için Remastered olarak piyasaya sürülmesi beklenen The Last of US Part II üzerinde çalışıyor. Yayınlanan son fragman, oyuna eklenecek yeni modlardan birine ilk bakışı sağlıyor. Aksiyon-macera oyununa eklenecek hayatta kalma modu olan 'No Return' modunu gösterdi.

The Last of US Part II Remastered için No Return modu duyuruldu

Naughty Dog ve Sony, PlayStation 5 için Remastered olarak piyasaya sürülmesi beklenen The Last of US Part II üzerinde çalışıyor. Yayınlanan son fragman, oyuna eklenecek yeni modlardan birine ilk bakışı sağlıyor. Aksiyon-macera oyununa eklenecek hayatta kalma modu olan "No Return" modunu gösterdi.

The Last of US Part II Remastered için No Return modu

No Return modunda oyuncular, Ellie veya Joel gibi karakterlerle rastgele karşılaşmalar yapmayı seçebilecek. Mekanlar, düşmanlar ve canavarlar rastgele oluşturulacak ve her oyunda yeni zorluklar sunulacak.

Oyuncular, sürekli değişen tehditlere karşı mümkün olduğu kadar uzun süre hayatta kalabilmek için silah ve malzeme toplayacak. Karakterler, maç sırasında beklenmedik değişiklikler ekleyerek senaryoyu tersine çevirebilecek.

123123123

Hayatta kalmanın ötesinde; maçlardaki ilerlemenin bazı avantajları da olacak. Oyuncular, No Return'de kullanmak üzere daha fazla karakterin, silahın ve diğer ödüllerin kilidini açabilecek. Bu, Last of US Part II'de daha önce olmayan bir oynanış anlamına geliyor.

Yeni moda ek olarak PS5 Remastered'ın da başka eklemeler de olacak. Geliştirici yorumlarıyla birlikte müziklerde değişiklikler yapılacak. Ayrıca 4K görüntü kalitesi ve VRR (değişken yenileme oranları) desteği gibi grafiksel geliştirmeler de mevcut.

The Last of US Part II Remastered, 19 Ocak 2024'te yalnızca PlayStation 5'e sunulacak. Geliştirilmiş sürümün ön siparişleri, gelecek yılın başlarında piyasaya sürülmeden önce bugün başladı.

Peki, siz bu konu hakkında ne düşünüyorsunuz? Görüşlerinizi yorumlar kısmından bizlerle paylaşmayı unutmayın!