The Last of US hayranlarına şok! Yeni oyun çıkmayabilir

The Last of US 3 için ilk açıklama geldi. Naughty Dog Başkanı hayatta kalma serisi hakkında ilginç demeçlerde bulundu.

The Last of US'ın dizi uyarlamasıyla birlikte aksiyon-hayatta kalma serisine olan ilgi yeniden alevlendi. Serinin yönetmeni ve Naughty Dog yöneticisi Neil Druckmann, The Last of US 3 hakkında yeni açıklamalarda bulundu. İşte The Last of US hayranlarını meraklandıran o ifadeler.

The Last of US 3 için heyecanlandıran açıklamalar

Naughty Dog tarafından geliştirilen serinin ilk oyunu 2013 yılında piyasaya sürüldü ve 17 milyon kopya satarak tüm zamanların en çok satan video oyunlarından biri oldu. Oyunun popülaritesi, 2020'de The Last of US Part II ile devam etti ve yapım, Game of the Year'da ödül almayı başardı.

Son günlerde sosyal medyada gündem olmayı başaran uyarlama dizinin başarısı ve video oyunu serisinin popülaritesi, oyuncuların The Last of US Part 3 hakkında sorular sormasına yol açtı. Naughty Dog Eş Başkanı ve serinin yapımcısı Neil Druckmann ise verdiği son röportajda potansiyel "The Last of US Part III" hakkında konuştu.

Druckmann, serinin başarısını göz ardı etmeyeceklerini ve bu başarının şirkette baskı oluşturduğunu kabul etti. Ancak The Last of US 3 için henüz çalışmaya başlamadıklarını söyledi. Serinin devam oyununun, "ilgi çekici bir hikaye varsa" gerçekleşeceğini vurguladı.

"The Last of US Part III'ü merak eden bir grup insan olduğunu biliyorum. Söyleyebileceğim tek şey, Naughty Dog olarak yayıncımızın Sony'de çok ama çok ayrıcalıklı olduğumuz. Sony oyunlarımızı finanse ediyor, bizi destekliyor. Bu yüzden insanlar, bunun büyük bir baskı olduğunu ve bizim bir devam oyunu yapmamız gerektiğini düşünüyor. Olay bundan ibaret değil" dedi.

The journey continues. #TheLastOfUs will return for another season on @HBOMax. pic.twitter.com/FQNG6vhk1d — The Last of US (@TheLastofUsHBO) January 27, 2023

Öte yandan dizinin ikinci sezonu onaylandı. Dizinin yapımcıları Druckmann ve Mazin, yeni sezonda video oyunun 2. partında yaşananların anlatılacağını ima ettiler. Henüz resmiyet kazanmış değil. HBO Max'ta yayınlanan dizinin ilk bölümü, 4.7 milyon kişi tarafından izlendi ve böylelikle platformda en büyük açılışı gerçekleştiren ikinci yapım oldu.

