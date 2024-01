The Last of US 2. Sezonunda Abby Karakterini Kaitlyn Dever Canlandıracak

The Last of US 2. sezon içerisinde önemli bir role sahip olacak karakteri kimin canlandıracağı resmen onaylandı. HBO, resmi açıklamayla aktörü duyurdu. Gelin detaylara beraber göz atalım.

The Last of US 2. Sezon Kaitlyn Dever'ın Abby karakterini canlandıracağını onayladı

Spekülasyonlar ve hayranların tartışmaları arasında HBO, The Last of US 2. sezon için Abby rolünü Kaitlyn Dever'e resmen verdi. Haber, dönen söylentileri doğruladı ve gelecek sezon için temel karakterlerin oyuncu kadrosunu çevreleyen beklentiyi doğru çıkardı.

The Last of US 2. sezon, özellikle The Last of US Part 2'de sunulan anlatıya odaklanarak video oyunu serisinin hikayesini devam ettirecek. Bu bölümde, Bölüm 1'deki yürek parçalayıcı olayların ardından yetişkin hayatının zorluklarını aşmaya çalışan 18 yaşındaki Ellie'ye hızlı bir geçiş yapılıyor. Oyunda tanıtılan önemli bir karakter olan Abby, Ellie'nin kıyamet sonrası yolculuğunda merkezi bir figür haline geliyor.

HBO'nun Abby'yi tanımlaması, onu dünyaya siyah-beyaz bir bakış açısına sahip yetenekli bir asker olarak karakterize ediyor ve intikam arayışı onun bakış açısına meydan okuyor. Abby'nin video oyununda tasvir edilen karakterinin karmaşıklığı, hikayeye katmanlar ekleyerek onu duygu yüklü anlatıda kilit bir unsur haline getiriyor.

Kaitlyn Dever, Joel rolünü yeniden canlandıran Pedro Pascal ve Ellie rolüyle geri dönen Bella Ramsey'in de aralarında bulunduğu yetenekli bir oyuncu kadrosuna katılıyor. Bu oyuncuların kimyası ve performansları, sevilen video oyunu karakterlerinin küçük ekranda hayat bulmasında çok önemli bir rol oynayacak.

Yapımcıların açıklaması

Dizinin ortak yaratıcıları Craig Mazin ve Neil Druckmann, Dever'in kadroya katılmasından duydukları heyecanı dile getirerek, kaynak materyaldeki karakterlerin özünü somutlaştıran oyuncular bulmanın önemini vurguladılar. Dever'ın Unbelievable ve Dopesick gibi projelerdeki beğenilen performansları, rol için yeteneğini ve uygunluğunu gösteriyor.

Siz Kaitlyn Dever'ın The Last of US 2. sezon kadrosuna Abby rolüyle katılması hakkında ne düşünüyorsunuz? Düşüncelerinizi bizlerle paylaşmayı lütfen unutmayın.