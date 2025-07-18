Tesla'nın en çok satan modelini inceleyen Türk vatandaşı neye uğradığını şaşırdı

Tesla'nın en çok satan modelini inceleyen Türk vatandaşı neye uğradığını şaşırdı
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Tesla'nın en çok satan modelini inceleyen Türk vatandaşı neye uğradığını şaşırdı
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Türkiye'de bir vatandaş, sıfır Tesla Model Y'nin iç mekan kalitesini eleştirdi. "Dışarıdan uzay çağı gibi ama içine bir bakın" sözleriyle aracın plastik aksamlarını yetersiz buldu. İnceleme videosu kısa sürede gündem oldu.

Elektrikli otomobil devi Tesla'nın en çok tercih edilen modellerinden biri olan Model Y, bu kez bir Türk vatandaşın yaptığı değerlendirme ile gündeme geldi. Sıfır kilometre bir Model Y'yi yakından inceleyen vatandaş, aracın dış görünümüne övgü yağdırırken, iç mekanda kullanılan malzeme kalitesini sert sözlerle eleştirdi.

"DIŞARIDAN UZAY ÇAĞI GİBİ GÖRÜNÜYOR AMA..."

"Tesla dışarıdan uzay çağı gibi görünüyor ama içine bir bakın" diyen vatandaş, özellikle plastik aksamlar, kapı iç yüzeyleri ve genel kabin kalitesinin fiyat etiketine yakışmadığını vurguladı. İnceleme sırasında çekilen video sosyal medyada kısa sürede yayıldı. Birçok kullanıcı, Tesla'nın teknolojik yeniliklerine rağmen iç mekânda hâlâ beklenen kaliteyi sunamadığı yorumunda bulundu.

Kaynak: Haberler.com / Teknoloji
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Yorumlar (4)

Haber Yorumlarısade vatandaş:

hala anlamamakta ısrar edenler çin malı tesladan çok daha kaliteli konforlu teknolojik araçlar var

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Haber YorumlarıHayırlı Günler:

Haberle video neden farkli arkadaslar? Neden haberinizi kontrol etmeden yayinliyorsunuz?

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Haber YorumlarıHüseyin Kılıç:

Tesla balon bir araba tıpkı sahibi gibi ülkesi gibi sadece iyi reklam yapıyorlar

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Haber YorumlarıAy kural:

Bu haberi yayınlayan arkadaşa söyleyin haberi izlesin ve dinlesin agaaaa.....

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