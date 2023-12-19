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Tesla, Disney+ Uygulamasını Kaldırdı

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Disney'in Atatürk filmini yayınlamaması ve tepkilerle karşılaşması sonucunda Tesla, Disney+ uygulamasını sistemden kaldırdı. Bu karar kullanıcıları şaşırttı ve keyiflendirdi.

Merakla beklenen Atatürk filmini yayınlamadan önce bundan vazgeçen Disney, çok büyük tepkilerle karşılaştı. Milyonlarca kullanıcı kaybeden ve Google Play Store'da puan bazında dibi gören Disney+ uygulaması, adeta yerden yere vuruldu. Bunun ardından filmin 29 Ekim'de FOX TV'de yayınlanması kararı alındı. Şimdi de Atatürk filmini yayınlamayan Disney'e bir darbe de Tesla'dan geldi!

Disney'i bu sefer Tesla hedef aldı

Yine pek çok kullanıcıyı sevindirecek ve gururlandıracak haberi ShiftDelete.Net kurucusu Hakkı Alkan, X hesabından paylaştı. Öyle ki Tesla, Disney+ uygulamasını sistemden kaldırdı. Yani kullanıcılar artık Tesla araçlarından Disney+ uygulamasına erişemeyecek. Daha önce de büyük mercilerden tepki gören Disney'e bu seferki tepki dev şirket Tesla'dan geldi.

Tesla, Disney+ uygulamasını sistemden kaldırdı.

(Bu konuyla alakalı değil ama yeri gelmişken hatırlatayım)

Atatürk filmini, Ermeni lobisinin baskısı nedeniyle yayınlamayan bu platforma abone olan, uygulamasını telefonunda barındıran yok değil mi aranızda?

Bedelini ödemeli???? pic.twitter.com/6HDj8j2Ajj

— Hakkı Alkan (@hakki_alkan) December 18, 2023

Dünyaca ünlü şirket Tesla'nın böyle bir karar alması kullanıcıları şaşırttı ve keyiflendirdi. Bu olay Elon Musk'un Disney CEO'su Bob Iger ile çevrimiçi kavga etmesi sonucu olmuş olsa da Disney için işler kötüye gitmiş oluyor. Bu da Atatürk dizisini yayından kaldıran şirket için kötü haber olsa da bizim için iyi haber anlamına geliyor.

ABD'deki lobicilik faaliyetlerinin baskısıyla yayınlanmasını iptal edildiği belirtilen dizi için RTÜK araya gimişti. Filmin platformda yayınlanmayacağı açıklaması sonrasında hem kullanıcılardan hem de resmi kuruluşlardan tepkiler geldi.

Öte yandan Ermeni lobisinin filmle ilgili paylaşımlarının Türkiye'de olumsuz bir algı oluşturduğuna dikkat çekildi. Disney+ sözcüsü ayrıca yüzlerce kullanıcının tepki olarak aboneliklerini iptal ettiğini dile getirdi. Disney'in Türkiye'den çekileceğine yönelik iddialar ise yetkili tarafından yalanlandı.

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Disney+ tarafından kaldırılan Atatürk dizisinin yayın takvimi ise şu şekilde:

29 Ekim'de FOX TV'de 1. film

3 Kasım'da sinemalarda 1. film

5 Ocak'ta sinemalarda 2. film

2024 yazında her iki film de FOX TV ekranlarında tekrar yayınlanacak.

Peki siz bu konu hakkında neler düşünüyorsunuz? Düşüncelerinizi yorumlar kısmından bizlerle paylaşabilirsiniz.

Kaynak: Shiftdelete / Teknoloji

Mustafa Kemal Atatürk Hakkı Alkan 29 Ekim Dizi Medya Sinema Teknoloji Güncel Haberler

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