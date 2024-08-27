Üye Girişi
Haberler

Telegram'ın kurucusu Pavel Durov'la birlikte görülen Rus kadın, milyarderin Paris'te tutuklanmasının ardından ortadan kayboldu

Haberin videosunu izle
Güncelleme:
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Telegram kurucusu Pavel Durov'un Paris'te tutuklanması ve 24 yaşındaki Rus Yulia Vavilova'nın kaybolması, teknoloji dünyasını sarstı. Durov'un tutuklanması, Telegram'la ilgili geniş bir soruşturmanın parçası. Bu olay, uygulamanın yasal zorluklarını ortaya koyarken, dijital güvenlik, kişisel özgürlükler ve uluslararası hukuk konularında tartışmalara yol açtı. Durum, global teknoloji şirketlerinin sorumlulukları ve kullanıcı gizliliği arasındaki hassas dengeyi yeniden gündeme getirdi..

Telegram'ın kurucusu ve milyarder iş insanı Pavel Durov'un Paris'te beklenmedik bir şekilde tutuklanmasından sonra beraberinde getirdiği 24 yaşındaki Rus kadın Yulia Vavilova'nın gizemli bir şekilde ortadan kayboldu. Bu olay, teknoloji dünyasında ve uluslararası medyada büyük yankı uyandırdı.

Vavilova'nın ailesi, kızlarına telefonla ulaşamadıklarını ve nerede olduğunu bilmediklerini endişeyle dile getiriyor. Annesinin Rus medyasına yaptığı açıklamada, "Durov'un tutuklandığını medyadan öğrendik. O zamandan beri Yulia'nın telefonu cevap vermiyor," sözleri, ailenin yaşadığı kaygıyı gözler önüne seriyor.

Olaydan önce çekilen görüntüler, Durov ve Vavilova'nın Azerbaycan'ın başkenti Bakü'de kahvaltı yaptıklarını ve bir atış poligonunda vakit geçirdiklerini gösteriyor. Ayrıca, Kazakistan'da birlikte arabayla dolaştıkları bir video da mevcut. Bu görüntüler, ikilinin yakın ilişkisini ve seyahat rutinlerini ortaya koyuyor.

Fransa'daki savcılar, Durov'un tutuklanmasının, Telegram uygulamasıyla ilgili daha geniş kapsamlı bir soruşturmanın parçası olduğunu açıkladı. Soruşturma, platformdaki yetersiz moderasyon, uyuşturucu satışı, çocuk istismarı içeriği ve dolandırıcılık gibi ciddi suçlamalar üzerine yoğunlaşıyor. Bu durum, popüler mesajlaşma uygulamasının karşı karşıya olduğu yasal zorlukları gözler önüne seriyor.

Telegram şirketi, kurucusuna yönelik iddiaları "saçma" olarak nitelendirerek sert bir açıklama yaptı. Şirket sözcüsü, "Telegram, AB yasalarına tamamen uyuyor ve moderasyon uygulamaları sektör standartları dahilinde," diyerek platformun yasallığını vurguladı. Ayrıca, Durov'un sık sık Avrupa'ya seyahat ettiğini ve gizleyecek hiçbir şeyi olmadığını belirtti.

Bu gelişmeler ışığında, Rusya'nın Fransa Büyükelçiliği de konuya müdahil oldu. Büyükelçilik, sosyal medya üzerinden yaptığı açıklamada Durov'un serbest bırakılmasını talep etti ve Fransız yetkililerin işbirliğinden kaçındığını iddia etti. Bu durum, olayın diplomatik boyutunu da gözler önüne seriyor.

Sonuç olarak, Pavel Durov'un tutuklanması ve Yulia Vavilova'nın ortadan kaybolması, teknoloji dünyasında büyük bir sarsıntıya yol açarken, dijital güvenlik, kişisel özgürlükler ve uluslararası hukuk alanlarında da önemli tartışmaları beraberinde getiriyor. Olayın gelişimi, global teknoloji şirketlerinin yasal sorumlulukları ve kullanıcı gizliliği arasındaki hassas dengeyi bir kez daha gündeme taşıyor.

Haberler.com / Abdullah Teymur - Teknoloji

Telegram Telegram 3-sayfa Dünya Paris Güvenlik Hukuk 3.Sayfa Teknoloji Dünya Haberler

500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
Transfer dönemi ne zaman bitiyor? Transfer sezonunun bitmesine kaç gün kaldı? (Süper Lig 2024- 2025 transfer dönemi) Tarihte bugün ne oldu? 27 Ağustos tarihinde dünyada neler oldu? Masterchef 27 Ağustos yeni bölüm fragmanı! Masterchef yeni bölüm fragmanı yayınlandı mı? Beşiktaş- Lugano rövanş maçı nerede? Beşiktaş maçı kazanırsa veya kaybederse ne olacak? Ankara su kesintisi sorgulama! 27 Ağustos ASKİ su kesintisi olan yerler neresi? Bugün (27 Ağustos) hava nasıl olacak? İstanbul'da yağmur yağacak mı? Meteoroloji il il hava durumu tahminleri! İSKİ BARAJ DOLULUK ORANI 27 AĞUSTOS | Baraj doluluk oranı seviyesi nedir? İstanbul'da sağanak yağışlar barajları nasıl etkiledi? Meclis ne zaman açılacak? 29. Yasama Dönemi ne zaman başlıyor? Meclis açılış tarihi ne zaman? Cihat Tamer'in oğlu kimdir, kaç yaşında? Atilla Tamer öldü mü, neden öldü? HAMSTER KOMBAT 27 AĞUSTOS GÜNLÜK ŞİFRE KOMBO KARTLARI | Hamster Kombat yeni şifre ne, nasıl kullanılır? Hamster Kombat nedir? MasterChef'te kaptanlık oyununu kim kazandı? Dün akşam MasterChef Mavi Takım kaptanı kim oldu? İstanbul'da sağanak yağış! İstanbul'da bugün hava nasıl? 27 Ağustos hava durumu TRT 1 YAYIN AKIŞI 27 AĞUSTOS: Bu akşam TRT 1'de hangi maçlar ve diziler var? Resmi Gazete bugün (27 Ağustos) kararları neler? Resmi Gazete atama kararları 2024! Didem Arslan Yılmaz'la Vazgeçme saat kaçta başlıyor? Diyarbakır'da kaybolan Narin bulundu mu? Son gelişmeler... Çalar Saat yok mu, neden yayınlanmıyor? Çalar Saat Ezgi Gözeger neden yok? GELİNİM MUTFAKTA 27 AĞUSTOS 2024 CANLI İZLE || Gelinim Mutfakta kim kazandı? Gelinim Mutfakta sunucusu değişti mi? Nursel Ergin neden yok? DGS sonuçları bugün açıklanır mı? 27 Ağustos DGS bugün açıklanacak mı? Gülbin Tosun kovuldu mu? Gülbin Tosun NOW TV'de neden yok? Gülbin Tosun kimdir? Gülbin Tosun kaç yaşında, nereli?
title