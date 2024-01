550 milyondan fazla kullanıcıya sahip olan Telegram, WhatsApp"a karşı en popüler alternatif. Devasa kitlelere sahip olan Telegram grupları sayesinde kullanıcı sayısı hızla artan mesajlaşma uygulamasına veda etmek isteyenlerin sayısı da bir hayli fazla. "Telegram hesap silme nasıl yapılır?" sorusunu sizler için yanıtladık. İşte Telegram hesap silme linki!

Telegram hesap silme: Android ve iPhone

"Telegram hesabı nasıl silinir?" sorusunun iki cevabı bulunuyor. İlk olarak Android ve iPhone için geçerli olan birinci yönteme bakalım.

– Telefonunuzda Telegram uygulamasını açın ve Ayarlar menüsüne geçiş yapın.

– Gizlilik ve Güvenlik bölümüne girdikten sonra en alt kısımda "Bu kadar süre uzaktaysam hesabımı sil" seçeneğini göreceksiniz.

– Açılan menüden istediğiniz bir zaman seçin. Eğer hiç beklemeden hesabınızın silinmesini istiyorsanız, "Hesabı Hemen Sil" seçeneğine tıklayabilirsiniz.

Eğer hesabın silinmesi için bir süre belirlediyseniz, seçtiğiniz süre zarfında 1 defa bile çevrimiçi olmamanız gerekiyor. Aksi halde Telegram hesabı kapatma işlemi iptal olacak. Bu nedenle süreyi yeniden başlatmak zorunda kalacaksınız.

Telegram hesabı nasıl silinir? Alternatif yöntem

Hesabınızı devre dışı bırakmanın bir başka yolu da, Telegram hesap silme linki kullanmaktır. Bu sayede herhangi bir süre beklemenize gerek kalmaz. Hesabınız o andan itibaren silinir. Bunun için:

– Buradaki Telegram hesap silme linkine tıklayın.

– İstenen yere numaranızı başında +90 koduyla birlikte girin. (Örn: +905061234567)

– Ardından Next'e basın. Şimdi telefonunuza bir güvenlik kodu gelecek.

– Sonraki aşamada istenen yere o güvenlik kodunu girin. Ardından "Sign in"e basın.

Bu işlem sizi Telegram hesap kapatma sayfasına yönlendirecek. "Why are you leaving?" (Neden gidiyorsun?) sorusuna hesap silme nedeninizi yazın. Son olarak "Delete my account" (Hesabımı sil) butonuna tıklayın.

Bilgisayar üzerinden Telegram hesap silme

Telegram hesap silme işlemi Android ve iPhone'da olduğu kadar, bilgisayarda da çok kolay. Hesabınızı Telegram hesap kapatma linki sayesinde kalıcı olarak kapatabilirsiniz.

Bunun için aşağıdaki adımları uygulamanız yeterli:

İnsanlar neden Telegram'a akın etti?

WhatsApp, 2021'nin ilk günlerinde yeni kullanıcı sözleşmesini yayınladı ve verilerin işlenmesine izin vermeyenlerin 8 Şubat 2021'de uygulamayı kullanamayacağını belirtti. Dünya genelinde milyonlarca kişi "WhatsApp yasaklanacak / çalışamayacak" korkusuna kapılarak Telegram'a akın etti. WhatsApp daha sonra gelen tepkiler üzerine bu kararından vazgeçti ve birçok kişi bir daha Telegram'a girmedi.

Not: Hesabınızla birlikte Telegram mesajları, grupları, profil fotoğrafı gibi veriler kalıcı olarak silinecektir.