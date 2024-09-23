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Telegram, Adli Makamlarla Kullanıcı Bilgilerini Paylaşacak

Telegram, Adli Makamlarla Kullanıcı Bilgilerini Paylaşacak
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Telegram, yeni gizlilik politikasında kullanıcıların telefon numaraları ve IP adresleri gibi bilgileri, suç teşkil eden durumlarda adli makamlarla paylaşma kararını duyurdu. Kurucu Pavel Durov, platformun güvenliğini tehdit eden kötü niyetli aktörlere karşı önlem alacaklarını belirtti.

Telegram'ın gizlilik politikasında Pazartesi yapılan bir güncellemeye göre, kullanıcıların telefon numaraları ve IP adresleri gibi bilgileri, talep etmeleri durumunda adli makamlarla paylaşılabilecek.

Yeni gizlilik politikasında yer alan ifadelere göre Telegram, ilgili adli makamlardan, Telegram Hizmet Şartları'nı "ihlal eden suç faaliyetlerini içeren bir davada" kullanıcıların şüpheli olduğunu doğrulayan geçerli bir emir alırsa, "talebin yasal bir analizini gerçekleştirecek" ve "IP adresini ve telefon numarasını" ilgili makamlara açıklayabilecek.

Telegram'ın kurucusu Pavel Durov, Telegram kanalında yayımladığı açıklamada, "Kötü aktörlerin platformumuzun güvenilirliğini tehlikeye atmasına izin vermeyeceğiz" dedi.

Durov, Paris'in kuzeyindeki Le Bourget Havalimanı'nda 24 Ağustos Cumartesi günü Fransız polisi tarafından gözaltına alınmıştı.

Durov'un yasa dışı transferler, çocuk pornosu, sahtecilik ve yetkililere bilgi vermemek gibi suçların soruşturma kapsamında araştırıldığı aktarılmıştı.

Telegram'ın kurucusu kısa bir süre sonra 5 milyon euroluk kefalet ödemesi ve Fransa'dan çıkmama şartıyla serbest bırakılmıştı.

Telegram, hükümetlerden gelen taleplerle ilgili attığı adımlara dair bilgilendirmeyi çeyrek raporlarında kamuoyuyla paylaşacağını açıkladı.

Telegram bugün Facebook, YouTube, WhatsApp, Instagram, TikTok ve Wechat'in ardından dünyanın en büyük sosyal medya platformlarından biri olarak sıralanıyor.

Bu platformlardan gizlilik vurgusuyla bugüne kadar ayrışmayı başardı.

Dünyanın farklı bölgelerinde sunucuları olan Telegram'ın merkezi Dubai'de.

Telegram özellikle Rusya, Ukrayna ve eski Sovyetler Birliği ülkelerinde popüler hale geldi.

Durov'un kullanıcı verilerini Rusya hükümetiyle paylaşmayı reddetmesinin ardından uygulama 2018'de Rusya'da yasaklandı. Ancak 2021'de yasak geri çekildi.

Ukrayna, geçen hafta kamuda çalışanlarına, askeri personeline, savunma sektörü ve kritik altyapı çalışanlarına verilen resmi cihazlarda Telegram kullanımını yasakladığını açıklamıştı.

Ülke bu önemli platformu siber saldırılar gibi Rus tehditlerini "en aza indirmek" için aldığını söyledi.

Telegram bu haberin ardından BBC'ye yaptığı açıklamada, "Rusya dahil hiçbir ülkeye hiçbir mesajlaşma verisini sağlamadığını" belirtti.

BBC

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