Haberler

"Telefon tutucu ve araç kokusu yasaklanıyor" iddiasına en net yanıt

'Telefon tutucu ve araç kokusu yasaklanıyor' iddiasına en net yanıt
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Yeni Trafik Kanunu'nda "telefon tutucu ve araç kokusu yasaklandı, uymayana ceza yazılacak" iddialarına Dezenformasyonla Mücadele Merkezi'nden açıklama geldi. İddiaları yalanlayan DMM, mevcut düzenlemelerin çarpıtıldığı ve henüz netleşmeyen uygulamaların kesinleşmiş gibi sunulduğu vurgulanarak, "Araç içinde telefon tutucu ve koku yasaklandı" şeklindeki iddiaların gerçeği yansıtmadığı ifade edildi.

  • Dezenformasyonla Mücadele Merkezi, araç içi telefon tutucu ve kokuların yasaklandığı iddialarının gerçeği yansıtmadığını açıkladı.
  • Araç içi kullanım ve ekipmanlara ilişkin yeni uygulama esaslarını belirleyecek yönetmelik çalışmaları devam ediyor.
  • Trafik ekipleri, yönetmelik çalışmaları sürerken sürücülere bilgilendirme yapıyor.

Sosyal medyada yayılan "telefon tutucu ve araç kokusu yasaklandı" iddialarına Dezenformasyonla Mücadele Merkezi'nden açıklama geldi.

İDDİALAR GÜNDEM OLDU

Yeni Trafik Kanunu'yla birlikte araç içi telefon tutucular ve dikiz aynasına asılan kokuların yasaklandığı, kurala uymayanlara ceza yazılacağı yönündeki iddialar sosyal medyada geniş yankı uyandırdı.

DEZENFORMASYONLA MÜCADELE MERKEZİ'NDEN AÇIKLAMA

Söz konusu iddialara Dezenformasyonla Mücadele Merkezi'nden yanıt geldi. Yapılan açıklamada, Trafik Kanunu'ndaki değişiklikler üzerinden çok sayıda yanıltıcı içeriğin dolaşıma sokulduğu belirtildi.

"İDDİALAR GERÇEĞİ YANSITMIYOR"

Açıklamada, mevcut düzenlemelerin çarpıtıldığı ve henüz netleşmeyen uygulamaların kesinleşmiş gibi sunulduğu vurgulanarak, "Araç içinde telefon tutucu ve koku yasaklandı" şeklindeki iddiaların gerçeği yansıtmadığı ifade edildi.

YÖNETMELİK ÇALIŞMALARI SÜRÜYOR

Araç içi kullanım ve ekipmanlara ilişkin yeni uygulama esaslarını belirleyecek yönetmelik çalışmalarının devam ettiği belirtilirken, bu süreçte trafik ekiplerinin sürücülere bilgilendirme yaptığı aktarıldı.

VATANDAŞLARA UYARI

Yetkililer, vatandaşların spekülasyon içeren paylaşımlara itibar etmemesi gerektiğini vurgulayarak, yalnızca resmi açıklamaların dikkate alınması çağrısında bulundu.

'Telefon tutucu ve araç kokusu yasaklanıyor' iddiasına en net yanıt

Abdullah Karlıdağ
Abdullah Karlıdağ
Haberler.com
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

