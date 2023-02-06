Telefon çekmediğinde hayat kurtarabilir: Wi-Fi araması nasıl yapılır?

Bugün gece saatlerinde Kahramanmaraş'ta yaşanan ve Gaziantep, Malatya, Batman, Bingöl, Elazığ, Kilis, Diyarbakır, Mardin, Siirt, Şırnak, Van, Muş, Bitlis, Hakkari, Adana, Osmaniye ve Hatay gibi çevre illerde de hissedilen depremle ilgili çalışmalar tüm hızıyla devam ediyor. Maalesef ilk gelen bilgilere göre çok sayıda ölü ve yaralı var. Depremin ardından telefonun çekmediği durumlarda hayat kurtarabilecek Wi-Fi araması sıklıkla araştırmaya başlandı. Peki Wi-Fi araması nedir, nasıl yapılır?

Wi-Fi araması nedir, nasıl yapılır?

Wi-Fi ile arama özelliği, hücresel kapsama alanının çok dar olduğu veya hiç bulunmadığı yerlerde, kısacası telefonun çekmediği durumlarda Wi-Fi bağlantısı sayesinde telefon araması yapmanıza veya almanıza olanak sağlar.

Bu özelliğe Vo-Wifi adı veriliyor ve HD ses kalitesiyle arama yapabilmesine ortam sağlıyor. Tabii bunun için de SIM kartınızın ve telefonunuzun 4.5G destekliyor olması gerekiyor. Öte yandan bu özellik her telefonda aktif halde olmayabilir, bu yüzden cihaz ayarlarından aktif etmek gerekebilir.

Deprem anında yapılması gerekenler! Acil durum tavsiyeleri

Android telefondan Wi-Fi araması nasıl yapılır?

Önemli: Kablosuz bağlantı üzerinden yapılan aramalar için ek ücret ödemeniz gerekebilir. Bu nedenle, ayrıntılar için mobil servis sağlayıcınızla görüşün.

Telefon uygulamasını açın.

Diğer >Ayarlar'a dokunun.

Çağrılar'a dokunun.

Kablosuz çağrı'ya dokunun. Bu seçeneği görmüyorsanız operatörünüz bu özelliği desteklemiyor demektir.

Bazı operatörlerde kapsama alanının dışındayken kablosuz çağrı özelliğini kullanabilirsiniz.

Operatörünüz, kablosuz çağrı hizmeti sunmuyorsa bu işlevi bir IP üzerinden ses hizmeti aracılığıyla da kullanabilirsiniz.

Kablosuz bağlantı üzerinden arama ayarlarını yaptıktan sonra, normal bir arama yapar gibi kablosuz bağlantı üzerinden arama yapabilirsiniz. İnternete bağlandığınızda bildirim ekranında "İnternet Üzerinden Sesli Arama" ya da "Kablosuz çağrı" ibaresi gösterilir.

Kablosuz ağa bağlı değilken aramalarınız için varsa mobil operatörünüz kullanılır.

iPhone ile Wi-Fi araması nasıl yapılır?

Wi-Fi ile Arama özelliğini açmak için Ayarlar >Telefon >Wi-Fi ile Arama'ya gidin. Acil servisler için adresinizi girmeniz veya doğrulamanız gerekebilir.

Wi-Fi ile Arama özelliği kullanılabiliyorsa Denetim Merkezi'ni görüntülerken durum çubuğunda "Wi-Fi" ifadesi gösterilir. Ardından, aramalarınızda Wi-Fi ile Arama kullanılır.

Hücresel servis sunuluyorsa iPhone'unuz acil durum aramaları için hücresel servisi kullanır. Wi-Fi ile Arama'yı açtıysanız ve hücresel servis yoksa acil durum aramaları Wi-Fi ile Arama'yı kullanabilir. Konum Servisleri'ni etkinleştirmiş olsanız da olmasanız da, acil durum araması yaptığınızda yardım amaçlı müdahalelerde bulunmak için aygıtınızın konumu kullanılabilir.

Peki siz bu konu hakkında ne düşünüyorsunuz? Görüşlerinizi yorumlar kısmından bizlerle paylaşmayı unutmayın!