Teknosa, TeknoClub Üyelerine Özel İndirimler Sunmaya Devam Ediyor

Teknosa, TeknoClub üyelerine özel indirimler ve ayrıcalıklar sunmaya devam ediyor. Şirketten yapılan açıklamaya göre, Sabancı Holding iştiraklerinden Teknosa, 'Herkes için Teknoloji' misyonuyla hayata geçirdiği sadakat programı TeknoClub üyelerine 2'nci yılında da avantajlı kampanyalar, doğum günlerine özel fırsatlar, hızlı teslimat, ücretsiz kargo, çağrı merkezi ve servis hizmetlerinde öncelikler, sürpriz indirimler ile ayrıcalıklar sunmayı sürdürüyor.

Teknosa, TeknoClub üyelerine özel indirimler ve ayrıcalıklar sunmaya devam ediyor.

Şirketten yapılan açıklamaya göre, Sabancı Holding iştiraklerinden Teknosa, "Herkes için Teknoloji" misyonuyla hayata geçirdiği sadakat programı TeknoClub üyelerine 2'nci yılında da avantajlı kampanyalar, doğum günlerine özel fırsatlar, hızlı teslimat, ücretsiz kargo, çağrı merkezi ve servis hizmetlerinde öncelikler, sürpriz indirimler ile ayrıcalıklar sunmayı sürdürüyor.

TeknoClub'a yeni üye olan müşteriler yıl sonuna kadar yapacakları 750 TL ve üzeri alışverişlerde 50 TL indirim fırsatından yararlanırken, program kapsamında TeknoPlus, TeknoPro ve TeknoElit statülerine ulaşanlar ek olarak yüzde 8'e varan indirim imkanına kavuşuyor.

TeknoClub üyelerini haziran ayı boyunca da çeşitli fırsatlar bekliyor. TeknoClub üyeleri 26 Haziran'a kadar Teknosa'dan yapacakları seçili iPad, MacBook ve iMac alışverişlerinde yüzde 10 indirimden faydalanırken yanında Bireysel Office Paketi'ne de yalnızca 149 TL'ye sahip oluyor.

Kiğılı, Abdullah Kiğılı ve Kiğılı Home mağazalarından alışveriş yapanlar yüzde 15 indirimden yararlanırken, TikTak ile ilk araç kiralamada geçerli 250 TL hediye puan veriliyor.

Ayrıca 3 ay boyunca CarrefourSA marketlerden yapılan 1.000 TL ve üzeri alışverişlerde 100 TL, toplamda ise 300 TL'ye varan hediye puan, Aytemiz istasyonlarından 31 Ağustos'a kadar yapılacak akaryakıt alımlarında da yüzde 3 indirim avantajı sunuluyor.

TeknoClub'dan yeşil bir dünya için teşvik

Teknosa, TeknoClub üyelerini daha yeşil bir dünya için de teşvik ediyor. Ege Orman Vakfı iş birliğiyle Manisa'nın Soma ilçesine bağlı Işıklar'da Teknosa TeknoClub Müşterileri Ormanı'nı oluşturan Teknosa, sürdürülebilirlik ekseninde ormanı büyütüyor.

5 Haziran Dünya Çevre Günü'nde sürdürülebilir ürün alışverişlerinde her TeknoClub üyesi için bir fidan bağışı yapan Teknosa, TeknoClub üyelerine fatura taşımalarına ihtiyaç olmadan tüm değişim, iade ve servis süreçlerinde rahatça yararlanabilecekleri bir fırsat sunarak çevreye katkı sunuyor.

TeknoClub programına Teknosa'nın web sitesi, mağazaları, mobil uygulamalar üzerinden ya da TEKNOCLUB yazıp 7889'a SMS göndererek üye olunabiliyor.