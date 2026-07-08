Haberler

Teknoloji şirketlerinin yapay zeka yatırımları: Kar ve verimlilik hedefte

Teknoloji şirketlerinin yapay zeka yatırımları: Kar ve verimlilik hedefte
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Teknoloji firmalarının yapay zeka yatırımları artıyor. ClickRising ve ByteRise’in kurucusu Umut Gümeli, yapay zekanın şirket stratejilerinde kritik bir rol oynadığını belirtiyor. Yapay zeka projeleri, kârlılığı artırıyor ve operasyonel verimliliği güçlendiriyor.

Son yıllarda teknoloji şirketleri, kaynaklarını yapay zeka projelerine kaydırıyor. Büyük firmalar, AI destekli sistemlerle hem operasyonel verimliliği artırmayı hem de kârlılığı güçlendirmeyi hedefliyor. Sektör analistleri, bu trendin önümüzdeki dönemde hızlanacağını öngörüyor. ClickRising ve ByteRise’in kurucusu Umut Gümeli, yapay zeka yatırımlarının şirket stratejilerinde kritik bir rol oynadığına dikkat çekiyor.

Gümeli, “Yapay zeka, sadece teknolojik bir araç değil; aynı zamanda iş süreçlerinde ölçülebilir verimlilik ve kâr artışı sağlayan stratejik bir yatırım. Startup’lar ve büyük teknoloji firmaları artık kaynaklarını, yapay zeka projelerinde en yüksek geri dönüşü alacak şekilde planlıyor” dedi.

Umut Gümeli’nin liderliğindeki ClickRising, özellikle AI tabanlı iş çözümleri geliştiren bir startup olarak dikkat çekiyor. Şirket, kısa sürede satışlarını artırırken müşteri memnuniyetini de üst seviyelere taşımayı başardı. Gümeli, yapay zeka odaklı platformlar geliştirerek sanal deneyimlerin ekonomik değerini artırmayı hedefliyor.

Uzmanlara göre, teknoloji firmalarının yapay zeka yatırımlarına kayması sadece rekabeti değil, aynı zamanda iş dünyasındaki kârlılık ve verimlilik anlayışını da yeniden şekillendiriyor. Umut Gümeli, “Doğru planlanmış AI projeleri, hem startup ekosistemine hem de büyük şirketlerin operasyonlarına somut ekonomik katkılar sağlıyor” diyerek, trendin kalıcı olacağını belirtiyor.

Ekim Devrim Manduz
Ekim Devrim Manduz
Haberler.com
NATO Liderler Zirvesi başladı! Cumhurbaşkanı Erdoğan: Savunmada kısıtlamalar kalkmalı

İlk söz Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın! Liderlerin yüzüne açık açık söyledi
Trump Ankara'dan dünyaya ilan etti: İran ile ateşkes bitti

Trump Beştepe'den dünyaya ilan etti: Ateşkes bitti
Trump'tan F35'lerle ilgili yeni açıklama! Bu kez kesin konuştu

Dün yeşil ışık yakmıştı! Trump Türkiye'nin beklediği müjdeyi verdi
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

NATO Zirvesinde sıra dışı olay! Çift başlılık Ankara'ya uzandı

Tarihi NATO Zirvesinde sıra dışı olay! İç kavga Ankara'ya taşındı
38 yaşındaki İzlanda Başbakanı hayran kaldı! Bakışları dünyada gündem oldu

Genç başbakan makam aracından iner inmez hayran kaldı
Eskişehir'de bir kişi ağaçlık alanda ölü bulundu

Ağaçlık alanda korkunç son! Bir kişi ölü bulundu
Hamaney için veda törenleri devam ediyor: Naaşı bugün Necef'e ulaştı

ABD ve İsrail saldırılarında ölen Hamaney için Necef'te veda töreni
Trump'tan yüz yüze geleceği lidere kavgada söylenmeyecek sözler

Trump'tan yüz yüze geleceği lidere kavgada söylenmeyecek sözler
Rus gelinin Karadenizli eşine yaptığı danslı karşılama gündem oldu

Rus gelin Karadenizli eşini böyle karşıladı, görüntüler olay oldu
Daha 1 hafta olmuştu! Danilo Şef nazara geldi

Daha 1 hafta olmuştu! Danilo Şef nazara geldi