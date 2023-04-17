Teknoloji devi Samsung, arama motoru olarak Google'dan vazgeçmek üzere

Güney Koreli teknoloji devi Samsung, cihazlarında varsayılan arama motoru olarak Google yerine Bing'i tercih etmeyi planlıyor. Bu durumun Google'da paniğe sebep olduğu ileri sürüldü.

Her gün milyarlarca insan, restoran ve yol tarifi bulmaktan, tıbbi bir teşhisi anlamaya kadar her şey için Google'ın arama motorunu kullanıyor. Dünyanın en yaygın kullanılan web sayfalarından biri olan Google'ın tahtı, Microsoft'un da destekçileri arasında yer alan Chatgpt'nin sunduğu yeniliklerden sonra sallanmaya başladı.

ARAMA MOTORUNU DEĞİŞTİRECEK İDDİASI

Yapay zekanın sunduğu yeniliklerden biri olan Chatgpt, arama motoru sektöründe köklü değişikliklere neden oldu. New York Times'ın haberine göre Samsung, cihazlarında varsayılan arama motoru olarak Google yerine Bing'i tercih edecek.

ÖZELLİKLERİ GÜÇLENDİRME ÇALIŞMALARI BAŞLADI

Google, lansmanından bu yana eleştiri konusu olan Google Bard da dahil olmak üzere kendi ChatGPT benzeri özelliklerini hızla güçlendirme çalışmalarına başladı.

ANLAŞMA YENİLENMEZSE KAYIP BÜYÜK OLACAK

NYT tarafından açıklanan belgeler, Samsung'un arama deviyle sözleşmesini yenilemek için pazarlık yaptığı sırada Google'ın bu habere "panik" ile tepki gösterdiğine dikkat çekiyor. Şirketin anlaşma yenilememesi durumunda, Google tarafında milyar dolar seviyesinde kayıp gerçekleşeceği tahmin ediliyor. Kaynak: Shiftdelete