TEKNOFEST'te birinci olan gençlerin hayali gerçek boyutlarda "uçan araba" yapmak - Haberler

Havacılık, Uzay ve Teknoloji Festivali'nde (TEKNOFEST) 2019 yılında birincilik ödülü kazandıkları uçan araba projesini geliştiren ve aracı büyüten lise öğrencileri, "Havali Bilyali" adını verdikleri tasarımlarını gerçeğe dönüştürmeyi amaçlıyor.

Trabzon Milli Eğitim Müdürlüğü Naci Orhan Bilgisayar Bilimleri ve Tasarım Becerileri Merkezi öğrencileri, 3 yıl önce TEKNOFEST'te düzenlenen Uçan Araba Tasarım Yarışması'nda serbest kategoride birinci oldukları "Havali Bilyali" adlı uçan araba projesini geliştirmeye karar verdi.

Salgın dönemine rağmen çalışmaya devam eden lise öğrencileri Emine Şahin, Ahmet Sefa Çolak, Eymir Yayla, Haktan Kerem Temur, Osman Sürmen'den oluşan ekip, 130 santimetre kanat açıklığına, 100 santimetre genişliğe ve 60 santimetre yüksekliğe sahip "Havali Bilyali-2" adlı yeni bir model geliştirdi.

Orijinal tasarıma sadık kalınan gövde tasarımı 3 boyutlu yazıcıyla üreten öğrenciler, taşıyıcı bölümü ve kolları alüminyum ve karbon malzemeyle birleştirdi. 7 kilogram ağırlığı ile oldukça zor bir üretim sürecinden geçen araç, kendi ağırlığı kadar yük taşıyabiliyor.

"Geleceğin arabası diyebiliriz"

Ekipte yer alan öğrencilerden Emine Şahin, AA muhabirine, 2019'daki yarışmada birinci olduktan sonra projeyi bırakmadıklarını, 40x40 santimetre boyutlarındaki projeyi büyüttüklerini söyledi.

O dönemde Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank'ın kendilerini ziyaret ettiğini belirten Şahin, "Bakanımız Mustafa Varank projede durmayıp bunu geliştirmemiz gerektiğini söyledi. Bunun üzerine Selçuk Bayraktar gibi önemli kişiler de ziyarete gelip bizi destekledi. Hatta Selçuk Bayraktar 'Boynuz kulağı geçer.' şeklinde tweet paylaşmıştı. Bunun üzerine biz de prototipi geliştirdik." diye konuştu.

Şahin, daha iyi uçuş kartları, daha iyi bir motor, daha yüksek performanslı ürünlerle beraber daha iyi bir prototip elde ettiklerini dile getirerek, "Aracımız günlük yaşantıda kullanmak üzere tasarlandı. Geleceğin arabası diyebiliriz. 2018'de 6 kişilik bir ekiple başlamıştık. Hayalimiz bir sonraki seviyede prototipi daha da geliştirerek gerek görüntü işleme gerek otonom sistemler ekleyerek daha da gelişmiş bir hale getirmeyi planlıyoruz. Umarım gelecekte bir gün bizim arabamız ve buna benzer arabamızla ulaşımı sağlayabiliriz." ifadelerini kullandı.

Takım danışmanlarından Adem Bayraktar da Trabzon Valiliği koordinasyonunda üniversitelerle iş birliği yaparak başlattıkları "Kodla Yap Projesi" ile yetenekli öğrencilere eğitimler verdiklerini söyledi.

Tüm bu çalışmaların sonucu olarak 2019 TEKNOFEST'te Uçan Araba kategorisinde birincilik elde ettiklerini anlatan Bayraktar, "O süreçten sonra araya pandemi girse bile çalışmalarımızı bırakmadık. İlk prototipin yaklaşık 7 katı büyüklüğünde 7 kilogram ağırlığında ciddi büyük bir prototipi de uçabilir hale getirerek projemizi geliştirdik. İlerleyen süreçte öğrencilerimize, birçok yenilikçi teknoloji geliştirme alanlarında projeler yapmak için ön ayak olmaya çalışıyoruz." dedi.