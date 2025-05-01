TEKNOFEST KKTC'de Kıbrıs Barış Harekatı Dijital Deneyim Alanı İlgi Odağı

TEKNOFEST KKTC kapsamında yer alan Kıbrıs Barış Harekatı Dijital Deneyim Alanı katılımcılara harekatın her anını yeniden deneyimleme imkanı sunuyor.

Anadolu Ajansının (AA) global iletişim ortağı olduğu TEKNOFEST KKTC, KKTC Cumhurbaşkanlığı himayelerinde, Türkiye Teknoloji Takımı Vakfı (T3 Vakfı) ile Sanayi ve Teknoloji Bakanlığının ana yürütücülüğünde, kamu kuruluşları, teknoloji devleri, üniversiteler ve medya kuruluşlarının da aralarında olduğu 132 kurumun katılımıyla eski Ercan Havalimanı'nda gerçekleştiriliyor.

Festival kapsamında en çok ilgi çeken alanlardan biri de katılımcıların Kıbrıs Barış Harekatı'nı yeniden yaşamalarına imkan veren Kıbrıs Barış Harekatı Dijital Deneyim Alanı oldu.

AA muhabirine açıklamalarda bulunan Future Plan Sanat Direktörü Alper Aslangören, "Burası Mehmetçiğimizin Kıbrıs semalarına indiği görsellerden ve zorlu arazi şartlarında verdiği mücadele fotoğraflarından esinlenerek oluşturduğumuz bir alan. Bu alanda öncelikle bir indirme uçağının içinde Mehmetçiğimizin arasında birisi de sizmişsiniz gibi bir deneyim yaşıyorsunuz. Ondan sonra paraşütle inerken yerden düşman askerlerinin sıktığı mermilerin geçişini duyuyorsunuz. Daha sonra zorlu arazi şartlarında oluşan savaş esnasında tekrar bir Mehmetçiğin yanında kendinizi buluyorsunuz. Bir sonraki alanda da deniz kuvvetlerinde çıkartma yapan bir geminin içinde tekrardan bir Mehmetçiğin yan tarafında kendinizi buluyorsunuz." diye konuştu.

İnsanlara o anı en iyi şekilde yansıtmak için tamamı LED'lerden oluşan immersive (sürükleyici) bir alan oluşturduklarına değinen Aslangören, "Deneyim alanı için güzel geri dönüşler alıyoruz. İnsanlar genel olarak 'Tüylerimiz diken diken oldu. Çok başarılı olmuş. Teşekkür ediyoruz.' diyor. Oldukça güzel bir deneyim yaşatıyoruz." dedi.