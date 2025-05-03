TEKNOFEST KKTC'de Kıbrıs Barış Harekatı Dijital Deneyim Alanı Büyük İlgi Görüyor

TEKNOFEST KKTC kapsamında yer alan Kıbrıs Barış Harekatı Dijital Deneyim Alanı, katılımcılara harekatın anlarını yeniden deneyimleme imkanı sunuyor. Etkinliğin festival kapsamında en çok ilgi çeken alanlardan biri olduğunu söyleyen Dijital Deneyim Alanı Sorumlusu Mürsel Ermiş, " Kıbrıs Barış Harekatı'nın en ikonik sahnelerinden birisi paraşütçülerin Kıbrıs semalarında gözükmeleri ve aynı anda yapılan çıkartmaydı. Biz de onu konu aldık. İnsanlar içeriye giriyorlar. Kendilerini Kıbrıs semalarında paraşütle atlamış gibi hissediyorlar. Yoğun bir katılım var" dedi.

Bu yıl ilk kez KKTC'de bulunan eski Ercan Havalimanı'nda düzenlenen TEKNOFEST, üçüncü gününde ziyaretçilerini ağırlamaya devam ediyor. 4 Mayıs tarihine kadar sürecek olan festivalde, ziyaretçileri ilk olarak Kıbrıs Barış Harekatı Dijital Deneyim Alanı karşılıyor. Uzun kuyrukların oluştuğu bu alanda ziyaretçiler Kıbrıs Barış Harekatı'nı 4 tarafı çevrili LED ile deneyimleyerek, o anları yeniden yaşıyor.

ERMİŞ: KIBRIS SEMALARINDA PARAŞÜTLE ATLAMIŞ GİBİ HİSSEDİYORLAR

Kıbrıs Barış Harekatı'nda mehmetçiğin gözünden neler yaşandıysa Kıbrıs halkının ve katılımcılarının hepsinin o anı yaşamasını istediklerini belirten Kıbrıs Barış Harekatı Dijital Deneyim Alan Sorumlusu Mürsel Ermiş, "Kıbrıs Barış Harekatı'nın en ikonik sahnelerinden birisi paraşütçülerin Kıbrıs semalarında gözükmeleri ve aynı anda yapılan çıkartmaydı. Biz de onu konu aldık. İnsanlar içeriye giriyorlar. Kendilerini Kıbrıs semalarında paraşütle atlamış gibi hissediyorlar. Daha sonra çıkartma botunda hissediyorlar. Ardından bir uçağın içerisinde Kıbrıs'ın üzerinde uçuyorlar. Bunu da sağlamak için dört tarafı led ekranlarla çevrili, tavanı ve zemini de dahil olan deneyim alanı tasarladık. Yoğun bir katılım var. Tüm Kıbrıslıları burada bekliyoruz" dedi.

AÇIK: TEKNOLOJİ İLE O ZAMANA DÖNÜP GELDİK

Bu deneyimle daha farklı hissettiğini söyleyen ziyaretçi Belinay Açık, "Orada yaşananları hissettik. Teknoloji ile sanki o zamana dönüp geldik. Savaşı hissettik. Deneyim alanında bizi baya salladılar. Onu hissetmeyi beklemiyordum. İnsanı hareketlendiriyor, coşturuyor, heyecanlandırıyor. Hoş bir deneyim. Hayatta bir kez yaşanılabilecek bir deneyim. Herkesin bu deneyimi yaşamasını isterim" diye konuştu.

ÇEVİK: SAVAŞ ALANINA ATLIYORMUŞ GİBİ HİSSETTİM

Etkinliğin 4 taraf olmak üzere simülasyonla çevrili olduğunu belirten ziyaretçi Efe Çevik, "Ben hiç böyle beklemiyordum. Çok güzel bir simülasyondu. Sanki gerçek hayatta olmuş gibi hissettim. Çok farklı bir histi. TEKNOFEST için çok teşekkür ederiz. İyi ki de Türk genciyim. Buradan Türkiye'ye çok teşekkür ederim. Sanki savaş alanına ben atlıyormuş gibi hissettim. Çok değişik bir duyguydu. Çok güzel şeyler öğretiyorlar" ifadelerini kullandı.

SOĞANCI: BURALARIN KOLAY ALINMADIĞINI ANLADIM

Kıbrıs Barış Harekatı Dijital Deneyim Alanı'ndan çıkarken şaşkınlığını dile getiren ziyaretçi Mehmet Ali Soğancı, "Muhtemelen yer hareket etmedi ama ben gerçekten hareket ettiğini hissettim. Kolay olmadığını ve buraların kolay alınmadığını anladım. Bu kadar yoğun bir hava harekatı beklemiyordum. Buraya gelmişken mutlaka buraya uğramalarını tavsiye ederim" dedi.

YUMUŞAK: BU TEKNOLOJİ GÜÇLÜ BİR ÜLKE OLDUĞUMUZUN İSPATI

Etkinlik alanının içindeyken şiddetli bir sarsıntı yaşadığını aktaran ziyaretçi Aytulga Yumuşak da "Aynı zamanda yüksek tonda bir ses vardı. Uçaklar giderken askerlerimiz paraşütle atlıyordu. Oradaki rüzgarın sesi gibi birçok şeyi deneyimledik. Zorlu bir harekat olmuş. Bunu görmüş olduk. Kesinlikle buraya gelsinler. Bu etkinlik sayesinde birlik olmanın önemini görmüş olacaklar. Buradaki teknolojiyi görmeliler. Çünkü bu teknoloji güçlü bir ülke olduğumuzun ispatı. 'Yavru vatan' diyoruz, 'ana vatan Türkiye' diyoruz. Bunu hissettirmiş oldu" diye konuştu.

Dijital deneyim alanı sayesinde Kıbrıs Barış Harekatı'na dair yeni bilgiler öğrendiğini söyleyen ziyaretçi Beren Saygı ise "Etkilendim. Çok güzel yapmışlar. Ellerine sağlık. Herkes buraya gelip bu etkinliği görmeli. Burası çok eğlenceli" ifadelerini kullandı.