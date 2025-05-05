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TEKNOFEST KKTC, 225 Bin Ziyaretçiyle Büyüleyici Bir Başarıya İmza Attı

TEKNOFEST KKTC, 225 Bin Ziyaretçiyle Büyüleyici Bir Başarıya İmza Attı
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Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde düzenlenen TEKNOFEST, 1-4 Mayıs tarihlerinde 225 bin ziyaretçi ile yoğun ilgi gördü. Festival, havacılık, uzay ve teknoloji alanında çeşitli etkinlikler sundu.

KUZEY Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde (KKTC) 1- 4 Mayıs tarihlerinde düzenlenen dünyanın en büyük havacılık, uzay ve teknoloji festivali TEKNOFEST yoğun ilgiyle tamamlandı. Eski Ercan Havalimanı'nda gerçekleşen festivalde toplam 225 bin ziyaretçi ağırlandı.

KKTC Cumhurbaşkanlığı himayesinde, Türkiye Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı ile Türkiye Teknoloji Takımı Vakfı (T3 Vakfı) yürütücülüğünde Lefkoşa'daki eski Ercan Havalimanı'nda düzenlenen TEKNOFEST KKTC'de teknoloji yarışmalarından fuar etkinlik alanlarına, Bilim Sokağı'nda bulunan 6-14 yaş grubuna yönelik atölyelerden hava araçları sergilerine kadar pek çok etkinlik ziyaretçilerle buluştu.

Gökyüzünde Türk Yıldızları, SOLOTÜRK, Bayraktar Akıncı, Bayraktar TB2, Hürkuş ve diğer hava araçlarının gösterileri ise festival boyunca nefesleri kesti.

Festival süresince girişlerde yoğunluk yaşanırken sabahın erken saatlerinden itibaren Eski Ercan Havalimanı çevresinde araç trafiği oluştu. Bazı vatandaşlar araçlarını uzağa park ederek yürüyerek alana ulaşmak zorunda kaldı. Yoğunluk, ara ara yağan yağmura rağmen son gününe kadar devam etti.

TEKNOFEST'in sosyal medya hesaplarından yapılan açıklamada ise " Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'ndeki 225 bin kardeşimiz TEKNOFEST'e sahip çıkarak bizleri yalnız bırakmadı" ifadelerine yer verildi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Teknoloji
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