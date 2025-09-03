TEKNOFEST İnsansız Kara Aracı Yarışmaları Tekirdağ'da Başladı

TEKİRDAĞ Namık Kemal Üniversitesi'nde (NKÜ) TEKNOFEST İnsansız Kara Aracı (İKA) Yarışmaları başladı.

NKÜ Stadyumu'nda, 3-7 Eylül 2025 tarihleri arasında düzenlenen TEKNOFEST İnsansız Kara Aracı (İKA) yarışmasına Türkiye'nin farklı illerinden gelen 28 takım ve yaklaşık 300 öğrenci katıldı. Katılımcılar, geliştirdikleri insansız kara araçlarıyla prova çalışmalarına başladı.

T3 Vakfı Marmara 3'üncü Bölge Sorumlusu Emrah Hekim, Tekirdağ'da ilk kez TEKNOFEST insansız kara aracı yarışması düzenlediklerini söyledi. Hekim, "Daha önce bu tarımsal kara aracı yarışması olarak düzenleniyordu. Bu yarışmayı ASELSEN öncülüğünde düzenliyoruz. Türkiye'nin dört bir yanından gelen ve öğrencilerden oluşan 28 takım mevcut. 262 öğrencimizi şu an Tekirdağ'da misafir ediyoruz. Şu anda bu şekilde devam etmekteyiz. 3 ve 7 Eylül arasında düzenliyoruz. 3 ve 4 Eylül'de yarışmalarımız daha çok prova şeklinde devam edecek. 5-6 ve 7 Eylül'de yarışmalarımız başlayacak. Buradaki alana müthiş bir teveccüh var. Sağ olsun Tekirdağ halkımız TEKNOFEST'i çok sevdi. Katılım çok güzel, inşallah yarışmalar başladığında ziyaretçi sayısını daha da yükseleceğini düşünüyoruz" dedi.

Tekirdağlılar, yarışmalara yoğun ilgi gösterdi.