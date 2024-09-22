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TEKNOFEST İnsansız Deniz Aracı Yarışması Finali Gerçekleştirildi

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Adana'da düzenlenecek TEKNOFEST öncesi Mersin'de gerçekleşen İnsansız Deniz Aracı Yarışması'nın finalinde Gazi Üniversitesi, Bahçeşehir Üniversitesi ve İstanbul Teknik Üniversitesi ödül aldı.

Adana'da 2-6 Ekim'de gerçekleştirilecek Havacılık, Uzay ve Teknoloji Festivali (TEKNOFEST) kapsamında ilk kez düzenlenen İnsansız Deniz Aracı Yarışması'nın Mersin'deki finali sona erdi.

Milli Savunma Bakanlığı ve ASELSAN yürütücülüğünde Erdemli Balıkçı Barınağı'nda organize edilen yarışmanın final değerlendirme aşamasına 26 takım katıldı.

Katılımcılar, dört gün süren müsabakalarda dereceye girmek için deniz araçlarıyla performans sergiledi.

Yarışmada en iyi tasarım ödülü Gazi Üniversitesine, en özgün yazılım ödülü Bahçeşehir Üniversitesine ve en iyi takım ruhu ödülü İstanbul Teknik Üniversitesi ekibine verildi.

Yarışma sorumlusu Muhammed Fatih Şahin, AA muhabirine, dolu dolu 4 gün geçirdiklerini söyledi.

Herkesi Adana'da düzenlenecek TEKNOFEST'e katılmaya davet eden Şahin, şunları kaydetti:

"En özgün yazılım, en iyi tasarım ve en iyi takım ruhu dallarında ödüle layık görülenlere ödüllerini verdik. Öte yandan birinci, ikinci ve üçüncü gelen takımlarımızı Adana'da 2-6 Ekim tarihleri arasında düzenlenecek olan Uzay ve Teknoloji Festivali (TEKNOFEST) kapsamında açıklanacak."

Kaynak: AA / Teknoloji

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