Dünyanın en büyük Havacılık, Uzay ve Teknoloji Festivali TEKNOFEST'in en küçük ziyaretçisi 2 buçuk aylık Toprak Ege'nin annesi, 'Yapmış olduğumuz yenilikleri görmesini istedim. Çok küçük ama bu gördüklerini unutmayacağını düşünüyorum' dedi.

TEKNOFEST'in en küçük ziyaretçisi

ANKARA - Dünyanın en büyük Havacılık, Uzay ve Teknoloji Festivali TEKNOFEST'in en küçük ziyaretçisi 2 buçuk aylık Toprak Ege'nin annesi, "Yapmış olduğumuz yenilikleri görmesini istedim. Çok küçük ama bu gördüklerini unutmayacağını düşünüyorum" dedi.

Ankara Etimesgut Havalimanı'nda düzenlenen TEKNOFEST, dördüncü gününde de ziyaretçilerini ağırlamaya devam ediyor. Pek çok yaş grubuna hitap eden TEKNOFEST'in en küçük ziyaretçisi ise 2 buçuk aylık Toprak Ege oldu. Toprak Ege'yi, depremzede olan ailesi 'Türk savunma sanayii' ürünlerini görmesi için festivale getirdi.

Toprak Ege'nin annesi Yasemin Ulusoy, Kahramanmaraş merkezli depremlere, yaşadıkları Adıyaman'da yakalandıklarını söyledi.

TEKNOFEST için Adıyaman'dan Ankara'ya geldiklerini aktaran Ulusoy, "Toprak Ege 2 buçuk aylık. Yapmış olduğumuz yenilikleri görmesini istedim. Çok küçük ama bu gördüklerini unutmayacağını düşünüyorum. Gurur kaynağımız, gelince bile kalbim küt küt attı. 'Küçük bebekle gidilir mi' dediler ama gidilir tabii ki" diye konuştu.

"Uçan arabaları ben değil de oğlan görecek Allah nasip ederse"

Ulusoy, insanların Türk savunma sanayii ürünlerini görmesi gerektiğini ifade ederek, şöyle devam etti:

"Tek kelimeyle muhteşem. Aylardır 'bunlar bizim mi' diye soruyorum. 'Bunları biz mi yaptık' diye hayranlıkla bakıyorum hepsine. Hepsi birbirinden güzel. İnsansız uçaklarını ve uçan arabaları çok beğendim. Ben değil de belki oğlan o günleri görecek Allah nasip ederse. Dosta güven, düşmana korku veriyor. Bütün icatlar burada maşallah. Eşim, ailemle beraber geldim."