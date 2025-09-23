TEKNOFEST 2023: Teknolojinin Kalbi İstanbul'da Atıyor

DÜNYANIN en büyük havacılık, uzay ve teknoloji festivali TEKNOFEST, hafızalara kazınan anılarla geride kaldı. İstanbul Atatürk Havalimanı'nın ev sahipliği yaptığı etkinlikte Demirören Medya standı uğrak noktalarından biri oldu. Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Burhanettin Duran, TEKNOFEST Yönetim Kurulu Başkanı Selçuk Bayraktar ve Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin ve pek çok isim standı ziyaret etti.

HER DİLDEN TEKNOFEST

T3 Vakfı ve Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı öncülüğünde 17-21 Eylül tarihlerinde 13. kez düzenlenen TEKNOFEST'te Demirören Dijital Yayınlar ekibi tarafından geliştirilen yapay zeka tabanlı 'Her Dilden Teknofest' uygulaması büyük beğeni topladı.

TAM NOT ALDI

Türkçe verilen mesajları farklı dillere çeviren uygulamayı, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Kacır ile TEKNOFEST Yönetim Kurulu Başkanı Bayraktar da deneyimledi. Uygulamayı beğendiğini belirten Bayraktar, projeyi geliştiren Demirören Medya Dijital Yayınlar ekibinden bilgi aldı.

SANAL STÜDYO

Demirören Medya ve Teknoloji Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi, gerçek bir televizyon stüdyosunun sanal halini TEKNOFEST'e taşıdı. Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Burhanettin Duran, İki farklı görüntüyü birbiri üstünde kullanma imkanı sunan Greenbox'ta fotoğraf çektirdi. Duran'ın pozu, TEKNOFEST hatırası olarak kendisine hediye edildi.

RADYO D'DEN ÖZEL YAYINLAR

TEKNOFEST boyunca Radyo D, Atatürk Havalimanı'ndan özel yayınlar yaptı. Festival alanındaki Radyo D Kabininde; Astrolog Aygül Aydın, Fatih Uslu, İrfan Aslanhan ve Çağlar Demirel mikrofon başına geçti.

YARINLARIN HABERCİSİ

Radyo D'nin konukları arasında yer alan Sanayi ve Teknoloji Bakanı Kacır, festival kapsamında 64 yarışmaya 1 milyon 200 bin yarışmacının katıldığını ifade ederek bu coşkuyu, 'Türkiye'nin aydınlık yarınlarının habercisi' olarak tanımladı. Demirören Medya standı, etkileyici görsel tasarımının yanı sıra Hürriyet, Milliyet, Posta ve Fanatik gibi marka yayınlarını da okuyucularla buluşturdu.