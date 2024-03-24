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TEI tarafından üretilen milli havacılık motorları Eskişehir'de sergileniyor

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Eskişehir'de kurulu TUSAŞ Motor Sanayi AŞ ( Teı ) tarafından üretilen milli havacılık motorları, Vilayet Meydanı'nda sergileniyor.

Teı tarafından üretilen Türkiye'nin ilk milli turbofan uçak motoru TEI-TF6000, art yakıcı modülle 10 bin libre itki üretecek TEI-TF10000, Türkiye'nin ilk özgün helikopteri GÖKBEY'e güç veren TEI-TS1400, genel maksat helikopterlerine güç veren T700-TEI-701D turboşaft motoru, ANKA, AKSUNGUR ve BAYRAKTAR TB3'e güç veren Türkiye'nin milli turbodizel havacılık motoru TEI-PD170'in izlenime sunulduğu sergiye vatandaşların ilgisi sürüyor.

Serginin üçüncü gününde katılım sağlayan vatandaşlar, kurulan sinevizyon vasıtasıyla motorların yapım sürecini izleme imkanı bulurken aynı zamanda alandaki mühendislerden motorlar hakkında bilgi alabiliyor.

Sergiye katılan vatandaşlardan yarı oranda duyma ve görme kaybı olan 65 yaşındaki Sadettin Sever, her şeye rağmen sergiyi gördüğünde gelmek istediğini belirtti.

Sever, sergilenen motorlardan gurur duyduğunu belirterek, "Bunlar Türkiye için de Eskişehir için de birer gurur kaynağı. Çok güzel işler başarmışlar. Bizim gençliğimizdeki teknoloji bu kadar değildi. Şimdiki olanaklar çok yüksek. Güzel işler çıkarmışlar, helikopter ve İHA motorları yapmışlar. Sergiden çok memnun oldum, oldukça mutluyum." dedi.

Ziyarete gelen vatandaşlardan Merve Doğan ise sergilenen motorların yerli sanayiyi olumlu anlamda etkileyeceğini vurgulayarak, "TEI Türkiye'nin yerli ve milli gücü. İnsan buradaki kalabalığı gördüğünde gururlanıyor. Herkesin birlik olup bu alandaki motorları görmeye gelmesi hoşuma gidiyor." diye konuştu.

Kaynak: AA / Teknoloji

Eskişehir TUSAŞ TEI Teknoloji Güncel Haberler

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